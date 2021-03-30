Расследования

В Волгограде первая участница банды по хищению моторного масла получила срок

Расследования 30.03.2021 18:07
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30.03.2021 18:07


55-летнюю участницу преступной группы из 20 человек приговорили к 2 годам лишения свободы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, двое сообщников ждут окончания суда, а в отношении 17 фигурантов расследование еще продолжается.
Первую участницу преступной группы Красноармейский районный суд признал виновной по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере в составе организованной группы). Следствием и судом установлено, что с января по декабрь 2018 года фигурантка дела, занимая должность оператора участка по приготовлению и наливу масел нефтеперерабатывающего предприятия, похитила моторное масло на сумму 15,5 млн рублей. В преступлении участвовали еще 19 человек: четверо женщин в возрасте от 47 до 57 лет и 15 мужчин от 35 до 56 лет. Среди них были отдельные представители службы охраны, а также сотрудники структурных подразделений предприятия, осуществляющих производство и отпуск продукции.
Для перевозки моторного масла сообщники использовали тягачи с подложными госзнаками. Далее продукцию вывозили на территории Ростовской области и Калмыкии, где она перепродавалась. Большой куш участники делили между собой. 
Свою вину женщина полностью признала. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Во время расследования наложен арест на недвижимое имущество, деньги и транспорт на общую сумму свыше 20 млн рублей. 

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