Происшествия

Вспыхнул натяжной потолок: женщину спасли из горящей квартиры под Волгоградом

Происшествия 30.03.2021 09:58
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30.03.2021 09:58




55-летняя женщина пострадала при пожаре в Волжском на улице 87-ой Гвардейской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило накануне днем. В квартире загорелись домашние вещи и натяжной потолок, потом огонь охватил всю жилплощадь. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.

В Михайловке 42-летнего мужчину спасти не смогли. Он погиб в результате пожара в деревянном доме на улице Свободы. 
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