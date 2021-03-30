









55-летняя женщина пострадала при пожаре в Волжском на улице 87-ой Гвардейской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило накануне днем. В квартире загорелись домашние вещи и натяжной потолок, потом огонь охватил всю жилплощадь. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.





В Михайловке 42-летнего мужчину спасти не смогли. Он погиб в результате пожара в деревянном доме на улице Свободы.

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