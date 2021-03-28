



В Волгограде организована проверка по факту гибели 17-летнего школьника. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, утром 28 марта в квартире одного из домов по улице Гагарина Центрального района обнаружено тело подростка.

По предварительным данным, школьник в компании своих друзей накануне вечером и ночью совместно отдыхали в арендованной на сутки квартире. После непродолжительного сна подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его товарищи сообщили о случившемся родителям и вызвали Скорую помощь. Однако медикам спасти ребенка не удалось. Он скончался на месте. Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По неподтвержденной официально информации, учащийся мог перебрать с алкоголем.

Известно, что погибший, учащийся одного из лицеев Центрального района, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоял. Воспитывался в благополучной семье.