



К одному году лишения свободы условно приговорен директор коммерческой организации, который завысил счета при монтаже пожарного водопровода в одной из школ Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, прокуратура обжаловала приговор Волжского городского суда, посчитав его слишком мягким, не соответствующим тяжести совершенного преступления. Гособвинение требовало приговорить подрядчика за мошенничество к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в сумме 50 тысяч рублей. Однако судебное решение, вынесенное в ноябре 2020 года, было оставлено без изменения.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела умышленно использовал заведомо недопустимые значения, а также дублировал в смете одни и те же расходы, что привело к существенному завышению стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению. Директор школы, который был обманут, документы подписал. В результате подрядчик по завышенным сметам присвоил свыше 107 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил ущерб городскому бюджету. Завышение стоимости работ было выявлено контрольно-счетной палатой Волжского.

Адвокат осужденного утверждал, что проект и техническое задание на указный объект заказчиком не предоставлялся. Договор был исполнен тем способом и в том объеме, как добросовестно полагал исполнитель. В ходе работ выяснилось, что насос пожарного водопровода, заложенный в смету, неприемлем на данном объекте, и был заменен на более эффективный и дорогой по цене. Также были использованы и другие материалы, отличавшиеся от заложенных в смету, при этом качество объекта не пострадало. Работы заказчиком были приняты без замечаний, договор оплачен по согласованной цене. А умысла на хищение денежных средств у его подзащитного не было.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и апелляционного представления, суд нашел приговор законным и обоснованным. Решение вступило в силу.



