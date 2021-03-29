Расследования

Под Волгоградом коммерсант «озолотился» на пожарном водопроводе для школы

Расследования 29.03.2021 07:58
0
29.03.2021 07:58


К одному году лишения свободы условно приговорен директор коммерческой организации, который завысил счета при монтаже пожарного водопровода в одной из школ Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, прокуратура обжаловала приговор Волжского городского суда, посчитав его слишком мягким, не соответствующим тяжести совершенного преступления. Гособвинение требовало приговорить подрядчика за мошенничество к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в сумме 50 тысяч рублей. Однако судебное решение, вынесенное в ноябре 2020 года, было оставлено без изменения.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела умышленно использовал заведомо недопустимые значения, а также дублировал в смете одни и те же расходы, что привело к существенному завышению стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению. Директор школы, который был обманут, документы подписал. В результате подрядчик по завышенным сметам присвоил свыше 107 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил ущерб городскому бюджету. Завышение стоимости работ было выявлено контрольно-счетной палатой Волжского.
Адвокат осужденного утверждал, что проект и техническое задание на указный объект заказчиком не предоставлялся. Договор был исполнен тем способом и в том объеме, как добросовестно полагал исполнитель. В ходе работ выяснилось, что насос пожарного водопровода, заложенный в смету, неприемлем на данном объекте, и был заменен на более эффективный и дорогой по цене. Также были использованы и другие материалы, отличавшиеся от заложенных в смету, при этом качество объекта не пострадало. Работы заказчиком были приняты без замечаний, договор оплачен по согласованной цене. А умысла на хищение денежных средств у его подзащитного не было. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и апелляционного представления, суд нашел приговор законным и обоснованным. Решение вступило в силу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
29.03.2021 12:26
Расследования 29.03.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2021 19:49
Расследования 28.03.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2021 14:28
Расследования 28.03.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2021 13:16
Расследования 26.03.2021 13:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2021 12:08
Расследования 26.03.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2021 11:33
Расследования 26.03.2021 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2021 16:03
Расследования 25.03.2021 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2021 13:04
Расследования 25.03.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2021 10:02
Расследования 25.03.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 20:44
Расследования 24.03.2021 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 17:20
Расследования 24.03.2021 17:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 16:48
Расследования 24.03.2021 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 12:16
Расследования 24.03.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 10:02
Расследования 24.03.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 19:15
Расследования 23.03.2021 19:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубуСмотреть фотографии
11:48
Буйный пациент избил женщину-охранника в приемном отделении волгоградской больницы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградская область открывает сезон дорожно-строительных работСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде кондуктора автобуса наказали за конфликт с подростком-инвалидомСмотреть фотографии
10:56
Груда железа и битого стекла: под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
10:12
Кто сказал МАУ?: бюджетников Волжского переводят на новые экономические рельсыСмотреть фотографии
07:58
Под Волгоградом коммерсант «озолотился» на пожарном водопроводе для школыСмотреть фотографии
07:58
Ресторан в центре Волгограда оштрафовали из-за проблемы с маскамиСмотреть фотографии
22:12
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Отдыхали на съемной квартире: следователи разбираются со смертельной для школьника вечеринкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
«Страшно, аж жуть»: волгоградцы живут в окружении домов-призраковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
Коронавирус забрал жизни пятерых пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Питьевая вода в двух селах Волгоградской области признана опаснойСмотреть фотографии
14:59
Поселковый контейнер в Волгограде освободили от покрышекСмотреть фотографии
14:28
Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусоркуСмотреть фотографии
13:53
Под Волгоградом «потерялась» автомобильная дорогаСмотреть фотографии
13:05
Облдума покупает печи и вафельницы для заслуженных волгоградцев на миллион рублейСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеровСмотреть фотографии
10:48
"Осталась одна стенка": в Волгоградской области семья лишилась дома из-за печкиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде пьяный водитель сбил пенсионерку у подъездаСмотреть фотографии
09:37
"Снес дерево и ограждение": полицейский автомобиль врезался в многоквартирный дом в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волгограде поселковый контейнер завалили токсичными отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
«Повалил и сел сверху»: гражданина Украины осудили в Волгоградской области за сопротивление полицейскомуСмотреть фотографии
16:41
Коронавирус «сеет» в Волгоградской области новые смертиСмотреть фотографии
15:28
"Школьное кафе" предложило администрации Волгограда продлить срок переговоров по инициативе о муниципально-частном партнерствеСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде домик на крыше элитной многоэтажки посетила ЖилинспекцияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В хуторе Волгоградской области из-за коровы ввели карантин по бешенствуСмотреть фотографии
11:22
Десятки бесхозных плотин нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Cбербанк примет участие в самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли»Смотреть фотографии
11:20
ВТБ: спрос россиян на театры вырос на 40%Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 