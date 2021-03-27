В Волгограде домик на крыше элитного дома посетила Жилинспекция











В любопытную историю с фазендой на крыше дома по улице Рокоссовского в Волгограде подключилась Жилинспекция. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники профильного ведомства пришли с проверкой домика на кровле многоэтажки, который мог возвести один из жильцов. Увидев журналистов информагентства, управляющая ТСЖ Надежда Дынкина отказалась сопровождать проверяющих и открывать дверь на крышу дома. Сотруднику жилищной инспекции пришлось ждать час, чтобы провести осмотр и фотофиксацию постройки, которая может оказаться незаконной.

Присутствовавший при этом журналист информагентства связался по телефону с председателем ТСЖ Валерием Дудиным, который тоже не захотел выйти на осмотр крыши, пояснив, что находится на самоизоляции. Мужчина заявил, что приезд журналиста и оператора на проверку - это цирк. И настоятельно просил убрать прессу, игнорируя Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации», о котором ему напоминала сотрудник инспекции.

После долгих уговоров вход на кровлю с тайным строением для проверяющей все-таки приоткрыли. На вопросы о законности домика и причины наличия охранной сигнализации на запасном аварийном выходе, Надежда Ивановна отказалась отвечать.

Инспектор Жилинспекции, которая сфотографировала пристройку, пояснила, что ТСЖ получит предписание о том, что общее имущество используется не по назначению. До обозначенной в документах даты сотрудники товарищества должны будут устранить нарушение.

Пока готовился материал, в редакцию ИА «Высота 102» позвонила Надежда Дынкина, которая согласилась дать комментарий СМИ и предоставить документы, подтверждающие законность домика на крыше. Бумаги, по ее словам, поступят в распоряжение ТСЖ в ближайшее время.

«Наше ТСЖ заключило договор с компанией, которая уберет брусчатку с крыши дома. Проблема будет решена, как только наладится погода. Мы хотим и идем на контакт с жильцом», - пояснила Дынкина.

Собственник домика на крыше пока отказался давать пояснения. Но в телефонной беседе с корреспондентом уточнил, что свой письменный ответ пришлет в редакцию.

Напомним, ранее в ИА "Высота 102" обратилась Ольга Ульева, жительница последнего этажа элитного дома на улице Рокоссовского, с жалобой на постоянные протечки кровли . Так как из светильников в ее спальне периодически текла вода, семья женщины оставалась без электричества на несколько недель. Домик над ее потолком, построенный, по ее предположению, соседом для расширения своей жилплощади, мог послужить тому причиной. По словам женщины. на крыше часто проходят ночные вечеринки, в связи с чем они с дочерью не могут уснуть. Посмотреть, что же там находится, ни она, ни другие жильцы не могут, так как дверь на крышу закрыта и находится под охраной. Проблема затопления квартиры Ольги не решается с ТСЖ «Каскад» почти три года.

Редакция ИА "Высота 102" продолжает следить за развитием событий.



