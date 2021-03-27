Экология

Cбербанк примет участие в самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли»

Экология 27.03.2021 11:21 Новости компаний
0
27.03.2021 11:21 Новости компаний


Сбербанк присоединится к самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли». 27 марта, чтобы напомнить людям о необходимости заботиться о природе, Сбер выключит свет в московских и региональных офисах с 20:30 до 21:30. Традиционно около двух миллиардов людей более чем из 180 стран мира в этот день напоминают таким образом о нашей ответственности перед природой.
Кроме того, в рамках акции «Час Земли» благотворительная платформа СберВместе и WWF России (Всемирный фонд дикой природы) реализуют совместный проект, цель которого — помочь увеличить численность редких копытных животных в адыгейском парке «Большой Тхач». 
Экологическая повестка — часть большой ESG-cтратегии Сбера. Мы понимаем, что без решения острых экологических проблем, уменьшения негативного воздействия человека на природу, сохранения редких видов флоры и фауны у нашей планеты нет будущего.
«Без помощи профессиональных экологов и экоактивистов в этих вопросах не обойтись, поэтому Сбер реализует множество проектов по всей стране совместно с большими и малыми экологическими фондами и НКО. С центром "Чистая Арктика" мы помогаем заменять оборудование на загрязняющих предприятиях в Мурманской области, с АНО "УРА" создаём Центр кольцевания летучих мышей в Самарской области, с Астраханским биосферным заповедником реализуем программу по защите сайгаков. Подобных совместных экопроектов у Сбера по России уже несколько десятков, и их количество продолжает расти. К акции "Час Земли" совместно с WWF России мы запустили ещё один важный проект по защите животных», - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Платформа СберВместе — сервис адресной благотворительности Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Через неё можно в несколько кликов поучаствовать в проекте, направленном на поддержку тех, кто больше всего нуждается в такой поддержке: детей и взрослых, культуры и природы. С момента запуска на сервисе было завершено 136 благотворительных историй и собрано 373,5 млн рублей.
Новый проект с WWF России поможет увеличить численность редких животных в горных лесах и предгорьях северной части Большого Кавказа. Это важнейшие в регионе места обитания оленя, косули и кабана. Но их численность, а также численность тура и серны здесь за последние годы практически не растёт. В рамках совместного со Сбером проекта WWF России предложил решение — организовать установку и обустройство кормушек и солонцов (сооружение, предназначенное для выкладки минеральной подкормки копытных животных) на территории адыгейского парка «Большой Тхач». Для реализации программы необходимо собрать 1 млн 283 тыс. рублей. Внести свой вклад в этот экологический проект можно на платформе СберВместе.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экология
27.03.2021 11:22
Экология 27.03.2021 11:22
Комментарии

0
Далее
Экология
26.03.2021 18:15
Экология 26.03.2021 18:15
Комментарии

0
Далее
Экология
26.03.2021 16:47
Экология 26.03.2021 16:47
Комментарии

0
Далее
Экология
25.03.2021 15:49
Экология 25.03.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Экология
22.03.2021 14:14
Экология 22.03.2021 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
20.03.2021 12:05
Экология 20.03.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2021 14:58
Экология 19.03.2021 14:58
Комментарии

0
Далее
Экология
18.03.2021 09:22
Экология 18.03.2021 09:22
Комментарии

0
Далее
Экология
15.03.2021 09:46
Экология 15.03.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Экология
03.03.2021 16:16
Экология 03.03.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Экология
01.03.2021 11:01
Экология 01.03.2021 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экология
01.03.2021 08:24
Экология 01.03.2021 08:24
Комментарии 0

0
Далее
Экология
28.02.2021 18:19
Экология 28.02.2021 18:19
Комментарии

0
Далее
Экология
27.02.2021 20:03
Экология 27.02.2021 20:03
Комментарии

0
Далее
Экология
24.02.2021 10:33
Экология 24.02.2021 10:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:26
В Волгограде домик на крыше элитного дома посетила ЖилинспекцияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В хуторе Волгоградской области из-за коровы ввели карантин по бешенствуСмотреть фотографии
11:22
Десятки бесхозных плотин нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Cбербанк примет участие в самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли»Смотреть фотографии
11:20
ВТБ: спрос россиян на театры вырос на 40%Смотреть фотографии
10:54
В Советском районе Волгограда новоселам многоэтажки с потолка на головы льется водаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
«В целом все хорошо»: Росстат обрадовал данными о зарплатах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде 55-летняя женщина попала под тракторСмотреть фотографии
08:28
В Волгоградской области из-за коронавируса закрылся районный ЗАГССмотреть фотографии
20:10
"Поставки будут": волгоградцам предложили подождать с вакцинацией от COVID-19Смотреть фотографии
18:15
«Сносить дома или деревья?»: В Волгоградской облдуме обсудили строительство трассы в природном паркеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В Ленинском районе Волгоградской области открыли современный ФАПСмотреть фотографии
17:50
Оперштаб объявил о завершении антитеррористических учений под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:36
Группа «Открытие» и Леруа Мерлен провели первую сделку по коммерческому финансированию на маркетплейсе КПМГСмотреть фотографии
17:20
«Подверглась психотропному влиянию»: криминальную учительницу из Волгограда оставили под арестомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
«Мерзавец и подлец»: визит экозащитников в Волгоградскую облдуму закончился скандаломСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Российский бизнес-омбудсмен оценил состояние волгоградского бизнеса в пандемиюСмотреть фотографии
15:51
Более 1500 волгоградских предпринимателей приняли участие в форуме «СБЕР Бизнес | Live»Смотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области подсчитали количество укушенных животными жителейСмотреть фотографии
15:30
"Останавливайся, будем стрелять!": угонщика Kia Sportage эффектно задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Коронавирус погубил 37-летнюю жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:16
Беглого волгоградского бизнесмена на родине ждут наручники за аферу с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
12:32
«Позовите профессора!»: ВолГМУ запустил серию научно-популярных видеороликовСмотреть фотографии
12:08
Дело о громком убийстве иностранного студента-медика в Волгограде дошло до судаСмотреть фотографии
11:47
Главный судебный пристав Волгоградской области останется в СИЗОСмотреть фотографии
11:37
Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила первый в стране телемедицинский центрСмотреть фотографии
11:33
Несостоявшийся герой "Иронии судьбы" по-волгоградски осужден за угрозу взорвать вокзалСмотреть фотографии
10:48
Компания "Виво Маркет": в детском питании безопасность сырья и продуктов прежде всегоСмотреть фотографии
10:36
Больше зелени: в центре Волгограда нашли место для японского сада и французского паркаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 