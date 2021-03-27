Экология 27.03.2021 11:21 Новости компаний
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27.03.2021 11:21 Новости компаний
Сбербанк присоединится к самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли». 27 марта, чтобы напомнить людям о необходимости заботиться о природе, Сбер выключит свет в московских и региональных офисах с 20:30 до 21:30. Традиционно около двух миллиардов людей более чем из 180 стран мира в этот день напоминают таким образом о нашей ответственности перед природой.
Кроме того, в рамках акции «Час Земли» благотворительная платформа СберВместе и WWF России (Всемирный фонд дикой природы) реализуют совместный проект, цель которого — помочь увеличить численность редких копытных животных в адыгейском парке «Большой Тхач».
Экологическая повестка — часть большой ESG-cтратегии Сбера. Мы понимаем, что без решения острых экологических проблем, уменьшения негативного воздействия человека на природу, сохранения редких видов флоры и фауны у нашей планеты нет будущего.
«Без помощи профессиональных экологов и экоактивистов в этих вопросах не обойтись, поэтому Сбер реализует множество проектов по всей стране совместно с большими и малыми экологическими фондами и НКО. С центром "Чистая Арктика" мы помогаем заменять оборудование на загрязняющих предприятиях в Мурманской области, с АНО "УРА" создаём Центр кольцевания летучих мышей в Самарской области, с Астраханским биосферным заповедником реализуем программу по защите сайгаков. Подобных совместных экопроектов у Сбера по России уже несколько десятков, и их количество продолжает расти. К акции "Час Земли" совместно с WWF России мы запустили ещё один важный проект по защите животных», - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Платформа СберВместе — сервис адресной благотворительности Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Через неё можно в несколько кликов поучаствовать в проекте, направленном на поддержку тех, кто больше всего нуждается в такой поддержке: детей и взрослых, культуры и природы. С момента запуска на сервисе было завершено 136 благотворительных историй и собрано 373,5 млн рублей.
Новый проект с WWF России поможет увеличить численность редких животных в горных лесах и предгорьях северной части Большого Кавказа. Это важнейшие в регионе места обитания оленя, косули и кабана. Но их численность, а также численность тура и серны здесь за последние годы практически не растёт. В рамках совместного со Сбером проекта WWF России предложил решение — организовать установку и обустройство кормушек и солонцов (сооружение, предназначенное для выкладки минеральной подкормки копытных животных) на территории адыгейского парка «Большой Тхач». Для реализации программы необходимо собрать 1 млн 283 тыс. рублей. Внести свой вклад в этот экологический проект можно на платформе СберВместе.
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