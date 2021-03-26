Коронавирус погубил 37-летнюю жительницу Волгоградской области

Общество 26.03.2021 14:20
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26.03.2021 14:20
Своевременное обращение за медицинской помощью и молодой возраст не помогли 37-летней жительнице Серафимовичского района справиться с последствиями коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, после проведения экспресс-тестирования ее госпитализировали в Михайловскую ЦРБ, где она скончалась от двусторонней пневмонии. Женщина при жизни страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. За минувшие сутки в регионе всего шесть человек от ковида. Среди них – 73-летняя и 63-летний волгоградцы, 50-летняя и 80-летний волжане, 69-летняя жительница Николаевского района. Всего в Волгоградской области в пандемию умерли уже 930 человек.
Между тем, заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает снижаться. За минувшие сутки в регионе ковидом заразились 120 человек, 110 человек вылечились от опасной инфекции.
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