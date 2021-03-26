ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям в Волгограде

Экономика 26.03.2021 13:36 Новости компаний
0
26.03.2021 13:36 Новости компаний
ВТБ запустил ВТБ-кассу − решение, объединяющее онлайн-кассу и платежный терминал, во всех регионах присутствия банка. ВТБ-касса позволяет предпринимателям принимать все виды оплаты с помощью одного устройства.
ВТБ-касса − это готовое решение, представляющее собой компактный беспроводной смарт-терминал, оснащенный SIM-картой для обеспечения мобильности. Устройство поддерживает прием банковских карт, бесконтактную оплату, а также позволяет проводить расчеты с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей по выгодным тарифам. ВТБ-касса печатает фискальные чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени. Устройство полностью автономно и долгое время может работать без подзарядки.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, новый сервис также подходит тем, кто работает с товарами, подлежащими обязательной маркировке: парфюмерия, обувь, шины, табачные изделия и др. Базовый функционал кассы позволяет сканировать штрих-код маркировки и сразу передавать данные о товаре в систему «Честный знак» в соответствии с законодательством РФ.
«Наша стратегия направлена на развитие решений, которые позволяют предпринимателям настроить бизнес-процессы просто, технологично и без дополнительных затрат. ВТБ-касса уже пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Решение отлично зарекомендовало себя при использовании в торговле и сфере услуг. Мы рады предложить бизнесу и в других регионах присутствия банка это удобное многофункциональное устройство, с помощью которого можно принимать все виды оплаты, следить за оборотами и управлять своим бизнесом», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Оформить ВТБ-кассу можно за один визит в офис банка и уже через несколько дней получить настроенное, готовое к работе устройство. Оборудование предоставляется в пользование бесплатно, а стоимость подключения зависит от выбранного тарифного плана. В рамках услуги ВТБ предоставляет фискальный накопитель и берет на себя подключение кассы к ОФД и ее регистрацию в ФНС. Предпринимателю остается только включить устройство и начать принимать оплату.
Подробная информация о продукте – на сайте ВТБ.
Реклама
«Let's rock!» – банк «Открытие» приглашает на Open battle по программированию25.03.2021 19:24
Экономика 25.03.2021 19:24
Банк «Открытие» предоставит льготное финансирование проектам в Арктике25.03.2021 18:02
Экономика 25.03.2021 18:02
Банк «Открытие» стал победителем и лауреатом премии «Хрустальная гарнитура-2021» в восьми номинациях25.03.2021 16:23
Экономика 25.03.2021 16:23
Банк ВТБ разместил бессрочные субординированные облигации на 86 млрд рублей25.03.2021 16:16
Экономика 25.03.2021 16:16
Количество операций по SberPay в Интернете растёт на 10-15% ежемесячно25.03.2021 11:48
Экономика 25.03.2021 11:48
ВТБ Лизинг: в будущем на рынке лизинга появятся маркетплейсы25.03.2021 11:00
Экономика 25.03.2021 11:00
Банк «Открытие»: до конца недели российская валюта останется вблизи уровня 76 рублей за доллар25.03.2021 09:55
Экономика 25.03.2021 09:55
«Росгосстрах Жизнь» разработала для банка «Открытие» НСЖ с генетическим чекапом24.03.2021 20:47
Экономика 24.03.2021 20:47
Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка «Открытие»24.03.2021 18:40
Экономика 24.03.2021 18:40
Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных24.03.2021 16:26
Экономика 24.03.2021 16:26
ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»24.03.2021 15:12
Экономика 24.03.2021 15:12
В Волгоградской области зарплата на селе показала рост24.03.2021 14:50
Экономика 24.03.2021 14:50
Новый Renault Duster. Все по-взрослому24.03.2021 12:22
Экономика 24.03.2021 12:22
Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»24.03.2021 10:53
Экономика 24.03.2021 10:53
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игры23.03.2021 20:40
Экономика 23.03.2021 20:40
Реклама