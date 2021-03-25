Экономика

ВТБ Лизинг: в будущем на рынке лизинга появятся маркетплейсы

Экономика 25.03.2021 11:00 Новости компаний
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25.03.2021 11:00 Новости компаний


В ближайшем будущем одной из важных составляющих развития рынка лизинга в России станет построение экосистем, агрегаторов и маркетплейсов, отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе своего выступления на онлайн-конференции «Итоги рынка лизинга в 2020 году и прогнозы на будущее», организованной Федерацией лизинга при аналитической поддержке рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Лизинговая отрасль по-прежнему в вопросах цифровизации только догоняет банки и страховые компании. Но пандемия сильно ускорила развитие цифровой среды в лизинге. Уже 30% компаний в России имеют возможность вести электронный документооборот с внешней средой, и лизинговые компании в интересах клиентов и повышения эффективности тоже активно работают в этом направлении. Многие игроки лизингового рынка занимаются интеграцией с продвинутыми сервисами мониторинга, которые позволяют производить удаленный осмотр и экспертизу имущества, переданного в лизинг. Мировой опыт очень позитивный – этот рынок составляет уже более 1,5 млрд долларов в год. Также появились продукты, которые условно можно назвать «умный лизинг», прежде всего в сегменте автолизинга. Этот подход позволяет динамически привязать стоимость лизинга и страхования автотранспорта и спецтехники к показателям, которые дает мониторинг о транспортном средстве. Для тех клиентов, которые бережно обращаются с предметом лизинга, услуга становится дешевле», - отметил Дмитрий Ивантер.
В 2020 г. россияне скачивали мобильные приложения больше 5 млрд раз и потратили в них 1,2 млрд долларов. В основном это были приложения b2c, но и количество приложений b2b тоже выросло примерно в два раза. Многие лизинговые компании осознали потенциал этого инструмента и направили ресурсы на их разработку и внедрение.
Важными партнерами лизинговых компаний будут являться банки через интеграцию лизинговых продуктов в линейку банковских сервисов, тем самым клиенты банков получат прямой доступ к лизингу. По сути это первый шаг к созданию экосистем, в которой лизинг будет одним из важных инструментов для пользы клиентов и, наконец, развернёт лизинг в сторону работы с частными клиентами. Это одно из направлений, которое может обеспечить экстенсивный рост рынку лизинга.
Маркетплейсы и агрегаторы стали наиболее быстрорастущим онлайн-каналом продаж в 2020 году. За это время количество компаний, которые вышли через маркетплейсы на рынок, увеличилось в два раза. Объем этого рынка бурно растет, и подобные площадки с предложением лизинговых продуктов могут составить серьезную конкуренцию экосистемам. «Экосистемы строятся одним крупным игроком рынка, который полностью самостоятельно либо в партнёрствах с другими крупными компаниями может обеспечить потребителю комплексное решение множества его жизненных запросов. Одновременно и построение маркетплейса с участием множества лизинговых компаний возможно", - добавил Дмитрий Ивантер.

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