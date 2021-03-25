Расследования

В Волгограде без прав и с фальшивыми госномерами задержали подозреваемых в хищении 200 литров бензина

Расследования 25.03.2021 10:02
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25.03.2021 10:02




В Волгограде двоих молодых мужчин задержали за хищение топлива на четырех автозаправках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с февраля от представителей АЗС города стали поступать однотипные заявления о том, что водители «ВАЗ-2110» и «Лады Приоры» заправляли свои автомобили и уезжали, не расплатившись. 

За несколько недель было украдено более двухсот литров бензина на сумму свыше 11 тысяч рублей. Преступления были совершены на заправках в Центральном, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах. Похитителями оказались двое 19-летних жителей Кировского района. На одной из их машин были установлены поддельные госномера. Как выяснилось, один из приятелей не имеет водительских прав. Свою вину в краже топлива он не подтверждает. Второй автомобилист признал вину и пояснил, что преступить закон его подтолкнуло безденежье. 

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 5 лет лишение свободы.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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