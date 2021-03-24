Происшествия 24.03.2021 11:57
0
24.03.2021 11:57
Череду массовых аварий на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Волгоградской области спровоцировали водители двух большегрузов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, из-за двух крупных ДТП накануне движение встало с 559 по 561 км автодороги в Дубовском районе.
По данным регионального главка МВД, на 561 км трассы 47-летний житель Чеченской республики, управляя автомашиной "Мерседес Бенц Актрос" с полуприцепом, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Даф" с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Астрахани. Тот, в свою очередь, врезался в попутный кроссовер "Митсубиси Аутлендер" под управлением 37-летнего водителя. После столкновения водитель "Митсубиси" совершил столкновение с попутным автомобилем "Газ" под управлением 36-летнего водителя, который впоследствии совершил столкновение с попутным автомобилем "Мерседес Бенц Актрос" с полуприцепом. Из-за резкого торможения автомобиль "Мерседес" под управлением 47-летнего жителя Чечни вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Даф с полуприцепом под управлением 43-летнего жителя Саратовской области. В результате массового ДТП в больницу был госпитализирован 47-летний водитель грузовика "Мерседес Бенц Актрос".
Вторая массовая авария произошла неподалеку от первого ДТП. В данном случае, 48-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц", который двигался из Волгограда в сторону Камышина, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем "ГАЗ-33022А". Водитель грузового фургона не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Водитель автомашины "Мерседес", продолжив движение, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с движущимся в попутном с ним направлении автомобилем "КАМАЗ-5350", который, в свою очередь, врезался в попутный грузовик "Даф" с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Башкирии. Автомобиль "Мерседес", продолжив движение, пересек полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и съехал в кювет. В результате ДТП водитель автомашины "Мерседес" с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Реклама
Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестнице24.03.2021 09:45
Происшествия 24.03.2021 09:45
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажник22.03.2021 19:12
Происшествия 22.03.2021 19:12
В центре Волгограда рядом с рестораном «Мясо&Рыба» случился пожар22.03.2021 12:35
Происшествия 22.03.2021 12:35
Три человека увезли в больницу после столкновения двух авто в Волгограде21.03.2021 10:38
Происшествия 21.03.2021 10:38
Сгорел как спичка: огонь уничтожил частный коттедж в Волгограде (ВИДЕО)21.03.2021 10:13
Происшествия 21.03.2021 10:13
Голод, грязь и побои: уголовное дело возбудили на многодетную мать в Волгоградской области21.03.2021 09:27
Происшествия 21.03.2021 09:27
В Волгоградской области огненное зарево вблизи трассы напугало автолюбителей20.03.2021 21:51
Происшествия 20.03.2021 21:51
В Тракторозаводском районе Волгограда воспитанников детского сада сразила неизвестная болезнь20.03.2021 13:57
Происшествия 20.03.2021 13:57
В Волгограде пьяные "в дрова" приятели угнали машину и врезались в столб20.03.2021 13:46
Происшествия 20.03.2021 13:46
Двое мужчин отравились дымом: под Волгоградом тушили гостиницу20.03.2021 11:30
Происшествия 20.03.2021 11:30
В Волгоградской области виновник ДТП на встречке сбежал с места аварии20.03.2021 09:54
Происшествия 20.03.2021 09:54
Мгновенная смерть: пастуха убило током в Волгоградской области19.03.2021 20:06
Происшествия 19.03.2021 20:06
Из-за упертого водителя в Волжском пострадали три человека19.03.2021 10:26
Происшествия 19.03.2021 10:26
В Дзержинском районе Волгограда нашли обглоданные ноги и череп мужчины18.03.2021 16:05
Происшествия 18.03.2021 16:05
Взяли с поличным: в Волжском за серию краж из квартир задержали лжегазовиков18.03.2021 14:30
Происшествия 18.03.2021 14:30
Реклама