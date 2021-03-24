Происшествия

«Кучу-малу» из машин на трассе под Волгоградом устроили водители двух фур

Происшествия 24.03.2021 11:57
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24.03.2021 11:57


Череду массовых аварий на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Волгоградской области спровоцировали водители двух большегрузов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, из-за двух крупных ДТП накануне движение встало с 559 по 561 км автодороги в Дубовском районе.

По данным регионального главка МВД, на 561 км трассы 47-летний житель Чеченской республики, управляя автомашиной "Мерседес Бенц Актрос" с полуприцепом, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Даф" с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Астрахани. Тот, в свою очередь, врезался в попутный кроссовер "Митсубиси Аутлендер" под управлением 37-летнего водителя. После столкновения водитель "Митсубиси" совершил столкновение с попутным автомобилем "Газ" под управлением 36-летнего водителя, который впоследствии совершил столкновение с попутным автомобилем "Мерседес Бенц Актрос" с полуприцепом. Из-за резкого торможения автомобиль "Мерседес" под управлением 47-летнего жителя Чечни вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Даф с полуприцепом под управлением 43-летнего жителя Саратовской области. В результате массового ДТП в больницу был госпитализирован 47-летний водитель грузовика "Мерседес Бенц Актрос".

Вторая массовая авария произошла неподалеку от первого ДТП. В данном случае, 48-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц", который двигался из Волгограда в сторону Камышина, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем "ГАЗ-33022А". Водитель грузового фургона не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Водитель автомашины "Мерседес", продолжив движение, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с движущимся в попутном с ним направлении автомобилем "КАМАЗ-5350", который, в свою очередь, врезался в попутный грузовик "Даф" с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Башкирии. Автомобиль "Мерседес", продолжив движение, пересек полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и съехал в кювет. В результате ДТП водитель автомашины "Мерседес" с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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