В Волгоградской области разрешили пострелять в уток

Экология 20.03.2021 12:05
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20.03.2021 12:05
С сегодняшнего дня на юге Волгоградской области открывается охота на водоплавающую дичь. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, разрешается добыча селезней уток, гусей, за исключением серых, и боровую дичь в охотничьих угодьях на территории Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского и Чернышковского районов области.
По северу региона традиционно весенняя охота на пернатых начинается на неделю позднее, 27 марта. Продлится охотничий сезон в южных районах до 29 марта, в северных - до 5 апреля.
Сегодня на территории Волгоградской области также разрешена охота на ондатру и водяную полевку. За добычу особей всех остальных видов предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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