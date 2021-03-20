В Волгоградской области разрешили пострелять в уток





С сегодняшнего дня на юге Волгоградской области открывается охота на водоплавающую дичь. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, разрешается добыча селезней уток, гусей, за исключением серых, и боровую дичь в охотничьих угодьях на территории Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского и Чернышковского районов области.

По северу региона традиционно весенняя охота на пернатых начинается на неделю позднее, 27 марта. Продлится охотничий сезон в южных районах до 29 марта, в северных - до 5 апреля.

Сегодня на территории Волгоградской области также разрешена охота на ондатру и водяную полевку. За добычу особей всех остальных видов предусмотрена административная и уголовная ответственность.



