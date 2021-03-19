



«Открытие арена» (стадион ФК «Спартак-Москва») с 18 марта получил название «Открытие Банк Арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Во время матча чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак-Москва» — «Урал» 18 марта новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие Банк Арена».

«Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера - типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает ФК «Спартак-Москва», - сообщил Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка “Открытие».

Банк «Открытие» обновил не только нейминг стадиона, но и, совместно с ФК «Спартак-Москва», продуктовое предложение для любителей футбола и болельщиков клуба. Недавно банк представил ко-бренд продукт – банковскую карту «Спартак» с бесплатным обслуживанием и программой лояльности от банка и футбольного клуба. Карта позволяет получить кэшбэк и накапливать бонусы, которыми в дальнейшем компенсировать свои покупки по карте, приобретать билеты или бронировать проживание в отелях на портале travel.open.ru, а также приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений «Спартака».