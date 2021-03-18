Приговор за убийство после проигрыша в армрестлинге вынесли в Волгоградской области

Расследования 18.03.2021 14:53
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18.03.2021 14:53
К 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство приговорен 35-летний житель Саратовской области, проигравший состязание на руках. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Старополтавский районный суд признал мужчину виновным в совершении тяжкого преступления, которое произошло в селе Суетиновка летом 2020 года.
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела находился в Волгоградской области в гостях у своего друга. Во время застолья мужчины поссорились из-за того, что один поборол другого в армрестлинге. Гость не смог смириться с поражением в состязании на руках. Он схватил кухонный нож и два раза ударил им соперника. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Вину житель Саратовской области полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось Палласовским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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