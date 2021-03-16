Происшествия 16.03.2021 16:35
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16.03.2021 16:35
Два человека, по предварительной информации, пострадали сегодня в аварии с участием служебного автомобиля службы судебных приставов в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло днем в Краснооктябрьском районе у дома №103 по проспекту Ленина.
На малом проспекте белая "Лада Ларгус" с зеленой полосой и надписью "ФССП России" столкнулась с синей "Ладой Грантой". От удара вторая легковушка задней частью впечаталась в дерево. Пострадали два человека - пристав 1974 года рождения и пассажир "Лады Гранты" 1960 года рождения. Обстоятельства ДТП уточняются.
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