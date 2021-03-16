Забрал и искалечил жизни: виновник кровавого месива на мосту через Волжскую ГЭС посчитал наказание суровым





Вступил в законную силу приговор о резонансном ДТП на мосту плотины Волжской ГЭС. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Волжского городского суда от 20 ноября 2021 года в отношении 24-летнего Андрея Савельева. Тогда Савельев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). За содеянное он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии поселении и последующим лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.

Страшное ДТП случилось 3 августа 2019 года в 14 ч 10 мин. Савельев, управляя автомобилем отечественного производства, на участке между шлюзами и плотиной Волжской ГЭС в сторону Волгограда, превысил установленный скоростной режим. Решив пойти на обгон и не убедившись в безопасности маневра, он резко начал перестраиваться в левую сторону. Легковушка фигуранта уголовного дела ударилась о двигавшийся попутно автомобиль, в результате две машины вылетели на полосу встречного движения и столкнулись с третьим авто. В результате аварии погибли 21-летний парень и 19-летняя девушка – пассажиры автомобиля Савельева. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадали двое детей, один из которых, юный фигурист, лишился кисти правой руки.

Вину Савельев признал частично. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако Савельев посчитал приговор чрезмерно суровым, оспорил его и попросил снизить назначенное наказание. Но Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.



