ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"

Экономика 16.03.2021 10:56 Новости компаний
0
16.03.2021 10:56 Новости компаний
ВТБ запустил сервис заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы «Мир» в ВТБ Онлайн. Открыть счет и выпустить карту «Мир» дистанционно могут все пользователи банка.
Как сообщили ИА "Высота 102 в пресс-службе банка, заказать цифровую или пластиковую карту «Мир» с умным подборщиком счета можно в ВТБ Онлайн буквально в несколько кликов, без посещения офиса банка. Клиентам ВТБ, которые планируют оформить карту «Мир», достаточно пройти в раздел «Услуги» - «Счета и карты», выбрать цифровую или пластиковую карту и далее следовать инструкциям. Сразу после выпуска цифровой карты «Мир» ее реквизиты можно предоставить для зачисления социальных выплат из бюджета, а также подключить карту к приложениям Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android) или Samsung Pay для повседневных расчетов с помощью смартфона. Также пользователям цифровой карты «Мир» доступны все преимущества флагманского продукта банка – Мультикарты.
«Цифровая карта за последний год стала для клиентов ВТБ таким же привычным инструментом расчета, как обычная пластиковая. На сегодняшний день банк выпустил почти 450 тыс. цифровых карт, а к 2023 году мы планируем нарастить их долю до 40% от общего объема эмиссии. Заказ цифровой карты «Мир» в ВТБ Онлайн особенно актуален для тех, кому для зачисления бюджетных средств нужен счет без карт международных платежных систем – банк сразу подберет клиенту подходящий счет или предложит открыть новый. А если вы привыкли пользоваться стандартной пластиковой картой, то также можете заказать ее в ВТБ Онлайн в несколько кликов», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
«Платежная система «Мир» вместе с банками-партнерами стремится предложить россиянам технологичную, удобную и выгодную платежную карту. Держатели «Мира» от ВТБ могут получать за привычные покупки двойную выгоду - ведь возможности «Мультикарты» суммируются с преимуществами Программы лояльности платежной системы. Уверен, что клиенты банка оценят удобство и скорость нового способа оформления карты «Мир», с которой им будут доступны те же платежные возможности, что и с привычной пластиковой», - отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».
Справка. Эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении ВТБ-Онлайн банк запустил 25 декабря 2019 года. Тогда у клиентов банка появилась возможность выпустить цифровую дебетовую карту международной платежной системы Visa. В августе 2020 года ВТБ начал выпускать цифровые дебетовые карты Mastercard, а с 3 декабря – предодобренные цифровые кредитные карты.
Реклама
5,5 млрд рублей в конверте: как россияне откладывают в СберБанк Онлайн16.03.2021 13:37
Экономика 16.03.2021 13:37
Весна – время обновлений. И для бизнеса?16.03.2021 09:02
Экономика 16.03.2021 09:02
ВТБ запускает в Волгограде кобрендовую карту с сетью «Магнит»15.03.2021 17:44
Экономика 15.03.2021 17:44
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубля15.03.2021 17:18
Экономика 15.03.2021 17:18
«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиков15.03.2021 15:11
Экономика 15.03.2021 15:11
Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растет15.03.2021 13:21
Экономика 15.03.2021 13:21
ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской области15.03.2021 10:34
Экономика 15.03.2021 10:34
Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитет15.03.2021 09:20
Экономика 15.03.2021 09:20
Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукции15.03.2021 09:05
Экономика 15.03.2021 09:05
Мэрия Волгограда опровергла данные о продаже рекреационной зоны для коммерческой застройки14.03.2021 09:40
Экономика 14.03.2021 09:40
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 млрд рублей13.03.2021 10:13
Экономика 13.03.2021 10:13
«Синара-Девелопмент» предлагает ипотеку с рекордно низкой ставкой12.03.2021 18:04
Экономика 12.03.2021 18:04
Банк «Открытие»: комментарий по итогам заседания ЕЦБ 11 марта12.03.2021 16:44
Экономика 12.03.2021 16:44
Выигрываем семейное путешествие играючи12.03.2021 13:02
Экономика 12.03.2021 13:02
ВТБ подвел итоги работы корпоративно-инвестиционного бизнеса за 2020 год12.03.2021 11:17
Экономика 12.03.2021 11:17
Реклама