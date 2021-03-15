Экономика

ВТБ запускает в Волгограде кобрендовую карту с сетью «Магнит»

Экономика 15.03.2021 17:44 Новости компаний
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15.03.2021 17:44 Новости компаний


ВТБ совместно с федеральным ретейлером «Магнит» и платежной системой Visa начинает выпуск кобрендовой дебетовой карты «ВТБ-Магнит» в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, владельцы новой карты будут получать бонусный кешбэк до 6% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.
Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи «Магнит» - «Магнит» у дома, «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Сити», дискаунтерах «Моя цена» и «Магнит Аптека». Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение – приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети «Магнит» и 5% - за оплату товаров в прочих магазинах.
Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах «Магнита» по курсу 1 бонус = 1 рубль, в том числе полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение не может превышать 5 000 бонусов в месяц.
Карту Visa «ВТБ-Магнит» можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ. Стоимость выпуска карты составляет 300 рублей, годовое обслуживание бесплатное. Программа лояльности «Магнит» подключается автоматически после получения карты в течение семи дней.
«Сотрудничество с одним из крупнейших федеральных ретейлеров позволило банку предложить рынку кобрендовую карту с выгодным вознаграждением за повседневные покупки, на которые приходится значительная часть трат большинства из нас. При этом нам важно дать клиентам «Магнита» продукт, который станет больше чем картой лояльности - отличную карту на каждый день, не только для покупок, но и для ежедневных платежей и переводов», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
«Кобрендовая карта сочетает в себе достоинства банковской карты ВТБ и бонусного предложения от «Магнита» с возможностью оплачивать покупки накопленными бонусами во всех форматах розничной сети. Для нас – это важный шаг в развитии программы лояльности, которой сегодня активно пользуются около 33 млн человек. Поэтому мы уверены, что покупатели по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить», - рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании «Магнит» Людмила Подъяпольская.

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