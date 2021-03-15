ВТБ запускает в Волгограде кобрендовую карту с сетью «Магнит»

Экономика 15.03.2021 17:44 Новости компаний
0
15.03.2021 17:44 Новости компаний
ВТБ совместно с федеральным ретейлером «Магнит» и платежной системой Visa начинает выпуск кобрендовой дебетовой карты «ВТБ-Магнит» в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, владельцы новой карты будут получать бонусный кешбэк до 6% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.
Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи «Магнит» - «Магнит» у дома, «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Сити», дискаунтерах «Моя цена» и «Магнит Аптека». Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение – приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети «Магнит» и 5% - за оплату товаров в прочих магазинах.
Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах «Магнита» по курсу 1 бонус = 1 рубль, в том числе полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение не может превышать 5 000 бонусов в месяц.
Карту Visa «ВТБ-Магнит» можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ. Стоимость выпуска карты составляет 300 рублей, годовое обслуживание бесплатное. Программа лояльности «Магнит» подключается автоматически после получения карты в течение семи дней.
«Сотрудничество с одним из крупнейших федеральных ретейлеров позволило банку предложить рынку кобрендовую карту с выгодным вознаграждением за повседневные покупки, на которые приходится значительная часть трат большинства из нас. При этом нам важно дать клиентам «Магнита» продукт, который станет больше чем картой лояльности - отличную карту на каждый день, не только для покупок, но и для ежедневных платежей и переводов», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
«Кобрендовая карта сочетает в себе достоинства банковской карты ВТБ и бонусного предложения от «Магнита» с возможностью оплачивать покупки накопленными бонусами во всех форматах розничной сети. Для нас – это важный шаг в развитии программы лояльности, которой сегодня активно пользуются около 33 млн человек. Поэтому мы уверены, что покупатели по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить», - рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании «Магнит» Людмила Подъяпольская.
Реклама
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубля15.03.2021 17:18
Экономика 15.03.2021 17:18
«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиков15.03.2021 15:11
Экономика 15.03.2021 15:11
Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растет15.03.2021 13:21
Экономика 15.03.2021 13:21
ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской области15.03.2021 10:34
Экономика 15.03.2021 10:34
Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитет15.03.2021 09:20
Экономика 15.03.2021 09:20
Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукции15.03.2021 09:05
Экономика 15.03.2021 09:05
Мэрия Волгограда опровергла данные о продаже рекреационной зоны для коммерческой застройки14.03.2021 09:40
Экономика 14.03.2021 09:40
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 млрд рублей13.03.2021 10:13
Экономика 13.03.2021 10:13
«Синара-Девелопмент» предлагает ипотеку с рекордно низкой ставкой12.03.2021 18:04
Экономика 12.03.2021 18:04
Банк «Открытие»: комментарий по итогам заседания ЕЦБ 11 марта12.03.2021 16:44
Экономика 12.03.2021 16:44
Выигрываем семейное путешествие играючи12.03.2021 13:02
Экономика 12.03.2021 13:02
ВТБ подвел итоги работы корпоративно-инвестиционного бизнеса за 2020 год12.03.2021 11:17
Экономика 12.03.2021 11:17
Банк «Открытие»: призовой фонд Югорского лыжного марафона составит 1,82 млн рублей11.03.2021 16:49
Экономика 11.03.2021 16:49
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в феврале 2021 года11.03.2021 15:09
Экономика 11.03.2021 15:09
ОАО «РЖД» и администрация Волгоградской области договорились о сотрудничестве при реконструкции вокзала Волгоград-111.03.2021 13:49
Экономика 11.03.2021 13:49
Реклама