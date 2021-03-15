Расследования 15.03.2021 14:22
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15.03.2021 14:22
В Волгограде два жилых дома, признанных многоквартирными самостроями, должны узаконить. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в настоящее время ситуация с домами №№ 113 и 1113А рассматривается в суде, по итогам которого Власти и жители домов смогут заключить мировое соглашение.
Напомним, в январе «Высота 102» рассказала жуткую историю, в которой оказалась семья с двумя маленькими детьми, проживающая в доме №113 по улице Быстрова. Хозяин ½ строения Андрей Горелов рассказал, что приобрел полдома у частного лица в 2015 году. У прежнего владельца имелось свидетельство о регистрации права собственности. Однако в прошлом году мэрия подала на новых хозяев иск в суд о сносе рассчитанного на двоих хозяев жилища, которое признали незаконным.
По состоянию на сегодняшний день состоялось уже несколько судебных заседаний и была проведена экспертиза, которая выявила нарушения требований противопожарной безопасности. В настоящее время граждане их устраняют. Как пояснили в администрации города, после этого собственники получат возможность сохранить объект посредством заключения мирового соглашения, которое утверждается судом.
По второму дому №113А администрация подписала постановление о предоставлении разрешения собственникам на условно разрешенный вид использования земельного участка. Этот и соседний дом являются объектами блокированной застройки, тогда как земля была выделена под строительство индивидуальных домов. Как заявили в мэрии, застройщик не получал необходимые разрешения на строительство и ввод строения в эксплуатацию.
«Администрация Кировского района вместе с собственниками проводит работу по сохранению многоквартирного дома. В ближайшее время состоится судебное заседание, в рамках которого будет назначена экспертиза, которая должна установить, что дом пригоден для проживания и не представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Данный комплекс мер станет основанием для заключения мирового соглашения», - добавили в администрации.
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