Терпела две недели: селянка «сгорела» от коронавируса в Волгоградской области





Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 62-летней жительницы Котовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, две недели женщина не обращалась к врачам, лечилась сама. Однако ее состояние резко ухудшилось, женщину госпитализировали. Спасти пациентку, у которой диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией, не смогли.

За минувшие сутки этот же диагноз стал причиной смерти еще шести человек. Это трое жителей Волгограда - мужчины 60 и 61 года, женщина 60 лет. А также 40-летний житель Камышина, 56-летняя женщина из Даниловского района и 42-летняя жительница Серафимовичского района.

В Волгоградской области коронавирус за минувшие сутки был выявлен у 135 человек, выздоровели 130.

Всего в регионе зарегистрировано 51,2 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 851 человек.



