Здравоохранение

Терпела две недели: селянка «сгорела» от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 12.03.2021 16:04
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12.03.2021 16:04


Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 62-летней жительницы Котовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, две недели женщина не обращалась к врачам, лечилась сама. Однако ее состояние резко ухудшилось, женщину госпитализировали. Спасти пациентку, у которой диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией, не смогли.
За минувшие сутки этот же диагноз стал причиной смерти еще шести человек. Это трое жителей Волгограда - мужчины 60 и 61 года, женщина 60 лет. А также 40-летний житель Камышина, 56-летняя женщина из Даниловского района и 42-летняя жительница Серафимовичского района. 
В Волгоградской области коронавирус за минувшие сутки был выявлен у 135 человек, выздоровели 130. 
Всего в регионе зарегистрировано 51,2 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 851 человек. 

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