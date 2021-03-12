Экономика

«Синара-Девелопмент» предлагает ипотеку с рекордно низкой ставкой

Экономика 12.03.2021 18:04 Реклама
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12.03.2021 18:04 Реклама


«Синара-Девелопмент» и Сбербанк запускают совместную комплексную программу покупки квартир в строящихся жилых комплексах в ипотеку с рекордно низкой ставкой. Условия программы актуальны для ЖК «Новый Свет» в Волгограде, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Льготная ставка по кредиту 0,7% годовых доступна на период строительства дома семьям, где с 2018 года родился второй или последующий ребенок. Предложение максимально выгодно для тех, кто планирует погасить ипотеку до ввода комплекса в эксплуатацию в IVквартале 2022 года за счет продажи старой квартиры или оплаты части кредита средствами материнского капитала. Для покупателей, кто не попадает под семейную ипотеку, ставка по акции составит 2,1% годовых на период строительства. После ввода жилого комплекса в эксплуатацию ставки по кредиту будут 4,7% по стандартной программе господдержки для семей с детьми и 6,1% для всех остальных заемщиков.

Специальная программа «Синара-Девелопмент» и Сбербанка предусмотрена и для других жизненных ситуаций. Если будущие новоселы хотят воспользоваться стандартной схемой приобретения квартиры и планируют планомерные ежемесячные выплаты в течение всего периода ипотеки, то в рамках акции они могут оформить кредит на срок до 30 лет по семейной ипотеке под 3,3% годовых, а остальные заемщики – под 4,7%. Предложение распространяется на кредиты до 6 млн рублей с первоначальным взносом от 15% стоимости квартиры.
«В рамках клиентского сервиса специалисты «Синара-Девелопмент» помогут покупателям подобрать выгодную программу кредитования, окажут помощь в подготовке необходимых документов, а также направят документы клиента в банк для получения одобрения по ипотеке», – пояснил коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.
Инфраструктура района «Новый Свет» включает детский сад, ледовый каток, аптеки, спортивные и детские площадки, супермаркеты. В шаговой доступности – Вторая Продольная магистраль с остановками общественного транспорта, Аграрный университет, школы и больницы.
В жилом комплексе представлены современные планировки, где каждый квадратный метр функционален: от однокомнатных до просторных квартир с тремя отдельными комнатами и кухней-гостиной площадью до 18,7 кв. м. Уникальным планировочным решением станут квартиры с теплыми лоджиями, где можно организовать рабочее место или зону отдыха с панорамным видом на город.Для удобства новоселов в «Новом Свете» предусмотрены, помимо квартир, индивидуальные кладовые площадью от 5 до 7 кв. м на подземном этаже для хранения габаритных вещей.
Подробнее тел.: (8442) 499-388 и на сайте.

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