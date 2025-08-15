Володин предложил аттестовать в Волгоградской области иностранных таксистов





Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал регионам усилить контроль за мигрантами, работающими в сфере доставки и общественного транспорта. В качестве примера спикер привёл ограничения, введённые недавно в Санкт-Петербурге, а также действующие уже несколько месяцев в Волгоградской области и ещё в 31 субъекте РФ.

Одновременно руководитель обратил внимание, что местные власти имеют право не только вводить частичный или полный запрет на работу иностранцев, но и проводить дополнительную аттестацию таких специалистов.

- У регионов есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения, - подчеркнул Вячеслав Володин.

В настоящее время в Госдуме готовятся к рассмотрению дополнительные законопроекты, регулирующие привлечение труда мигрантов. В частности, парламентарии хотят установить запрет на осуществление курьерской деятельности иностранцам с судимостью, а также увеличить штрафы за доставку продуктов питания курьерами без медкнижек.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области с весны 2025 года запрещено использовать труд мигрантов для организации доставки, работы такси, а также в торговых точках. Однако новые правила не распространяются на подрабатывающих студентов, проходящих обучение в волгоградских вузах и колледжах, из-за чего, по информации властей, волгоградцы по-прежнему могут наблюдать иностранных специалистов в данных сферах.