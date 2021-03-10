Группа «Открытие»: 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиля

Экономика 10.03.2021 18:17
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10.03.2021 18:17
По результатам опроса, проведенного РГС Банком (входит в группу «Открытие»), 15% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн. При этом большинство автомобилистов отметили, что покупать машину дистанционно было бы гораздо удобнее в случае оформления всего спектра услуг (от выбора и покупки автомобиля до оформления финансовых, страховых и сервисных опций) в одном месте, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Сегодня уже 15% россиян согласны пройти все этапы онлайн-сделки и оформить доставку автомобиля до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готовы к прохождению пока лишь части дистанционного клиентского пути: 41% опрошенных легко могут определиться в Интернете с маркой и моделью, 33% - выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнив цены, а 21% - дойти до этапа онлайн-бронирования. Не только забронировать, но и оплатить приобретаемое транспортное средство готовы 23% респондентов, которые, однако, хотели бы лично впоследствии забрать свой автомобиль в автосалоне.
На вопрос о том, что вас может подтолкнуть к дистанционной покупке авто, россияне ответили следующим образом. Многие потенциальные покупатели готовы рассмотреть в будущем вариант приобретения автомобиля онлайн, если смогут в одном месте помимо покупки авто также оформить максимум сопутствующих товаров и сервисов – так ответили 33% респондентов. Кроме того, покупать машины в Интернете автовладельцы намерены при выполнении следующих условий: 28% хотели бы сравнить максимум рыночных предложений, 24% - получить хорошую скидку на автомобиль, 23% - избежать навязанных дополнительных услуг. Еще 22% опрошенных рассмотрят возможность дистанционной покупки, если она позволит сэкономить время, а 13% - если сделку можно будет совершить, не выходя из дома.
Наиболее интересными опциями автомаркетплейсов при оформлении нескольких услуг в одном месте потенциальные покупатели посчитали покупку и продажу авто - так ответили 25% и 17% опрошенных соответственно. 17% автомобилистов хотели бы тут же приобрести сервисные продукты и услуги (ТО, запчасти и пр.), 16% - оформить на этой же платформе страховые полисы и еще 10% - взять кредит. При этом для 40% россиян были бы интересны все вышеперечисленные опции в рамках единой платформы, агрегировавшей все услуги автомобильной отрасли.
Директор цифрового бизнеса РГС Банка Роман Головнев:
«Пандемия коронавируса дала мощный стимул для развития онлайн-сервисов и внесла коррективы в технологии продаж даже таких крупных и дорогостоящих покупок, как автомобиль. Если осенью 2020 года, согласно поросам РГС Банка, 14% автовладельцев были готовы приобрести машину онлайн, то сегодня этот процент уже выше, в том числе за счет поддержки подобной модели продаж всеми игроками рынка - автопроизводителям, дилерами, страховыми компаниями и банками. Клиенты при этом сегодня готовы не только к дистанционной покупке авто, но и к сопутствующему оформлению на платформах-агрегаторах целого ряда услуг, которые могут понадобиться на любом этапе владения транспортом. Этот фактор среди прочих и сподвиг нас к созданию собственного маркетплейса Bankauto.ru».
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