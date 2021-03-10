Экономика

Группа «Открытие»: 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиля

Экономика 10.03.2021 18:17
0
10.03.2021 18:17


По результатам опроса, проведенного РГС Банком (входит в группу «Открытие»), 15% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн. При этом большинство автомобилистов отметили, что покупать машину дистанционно было бы гораздо удобнее  в случае оформления всего спектра услуг (от выбора и покупки автомобиля до оформления финансовых, страховых и сервисных опций) в одном месте, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Сегодня уже 15% россиян согласны пройти все этапы онлайн-сделки и оформить доставку автомобиля до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готовы к прохождению пока лишь части дистанционного клиентского пути: 41% опрошенных легко могут определиться в Интернете с маркой и моделью, 33% - выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнив цены, а 21% - дойти до этапа онлайн-бронирования. Не только забронировать, но и оплатить приобретаемое транспортное средство готовы 23% респондентов, которые, однако,  хотели бы лично впоследствии  забрать свой  автомобиль в автосалоне.
На вопрос о том, что вас может подтолкнуть к дистанционной покупке авто, россияне ответили следующим образом. Многие потенциальные покупатели готовы рассмотреть в будущем вариант приобретения автомобиля онлайн, если смогут в одном месте помимо покупки авто также оформить максимум сопутствующих товаров и сервисов – так ответили 33% респондентов. Кроме того, покупать машины в Интернете автовладельцы намерены при выполнении следующих условий: 28% хотели бы сравнить максимум рыночных предложений, 24% -  получить хорошую скидку на автомобиль, 23% -  избежать навязанных дополнительных услуг. Еще 22% опрошенных рассмотрят возможность дистанционной покупки, если она позволит сэкономить время, а 13% - если сделку можно будет совершить, не выходя из дома.
Наиболее интересными опциями автомаркетплейсов при оформлении нескольких  услуг в одном месте потенциальные покупатели  посчитали  покупку и продажу авто  - так ответили 25% и 17% опрошенных соответственно. 17% автомобилистов хотели бы тут же приобрести сервисные продукты и услуги (ТО, запчасти и пр.), 16%  -  оформить на этой же платформе страховые полисы и еще 10%  - взять кредит. При этом для 40% россиян были бы интересны все вышеперечисленные опции в рамках единой платформы, агрегировавшей все услуги автомобильной отрасли.
Директор цифрового бизнеса РГС Банка Роман Головнев:
«Пандемия коронавируса дала мощный стимул для развития онлайн-сервисов и внесла коррективы в технологии продаж даже таких крупных и дорогостоящих покупок, как автомобиль. Если осенью 2020 года, согласно поросам РГС Банка, 14% автовладельцев были готовы приобрести машину онлайн, то сегодня этот процент уже выше, в том числе за счет поддержки подобной модели продаж всеми игроками рынка  - автопроизводителям, дилерами, страховыми компаниями и банками. Клиенты при этом сегодня готовы не только к дистанционной покупке авто, но и к сопутствующему оформлению на платформах-агрегаторах целого ряда услуг, которые могут понадобиться на любом этапе владения транспортом. Этот фактор среди прочих и сподвиг нас к созданию собственного маркетплейса Bankauto.ru». 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
10.03.2021 20:53
Экономика 10.03.2021 20:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2021 16:06
Экономика 10.03.2021 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2021 14:25
Экономика 10.03.2021 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2021 14:07
Экономика 10.03.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2021 11:53
Экономика 10.03.2021 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2021 11:08
Экономика 10.03.2021 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.03.2021 09:38
Экономика 10.03.2021 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2021 15:40
Экономика 09.03.2021 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2021 13:34
Экономика 09.03.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2021 11:38
Экономика 09.03.2021 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2021 11:45
Экономика 06.03.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2021 09:01
Экономика 06.03.2021 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2021 11:47
Экономика 05.03.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2021 13:41
Экономика 04.03.2021 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2021 13:28
Экономика 04.03.2021 13:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Остались руины и позор: в Волгограде начинается громкий процесс об изъятии "останков" кинотеатра "Юбилейный"Смотреть фотографии
20:01
«Сталинградская битва»: в исторической викторине «Ростелекома» приняли участие 15 000 волгоградцевСмотреть фотографии
18:40
В центре Волгограда пожарные примчались на место «смачного» ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Группа «Открытие»: 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиляСмотреть фотографии
17:55
К делу о сносе скандальной депутатской постройки в центре Волгограда привлекли экспертовСмотреть фотографии
17:19
Волгоградской семье дважды отказали в выплатах на ребенка из-за дохода случайного человекаСмотреть фотографии
16:56
Исследование МТС: как волгоградцы провели гендерные праздникиСмотреть фотографии
16:20
Военных и технику защитят от коронавируса на параде Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Большой улов: 300 кг живых раков изъяли в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Маслице на Масленицу: в Волгоградской области поменялись цены на ингредиенты для блиновСмотреть фотографии
15:09
Трио телефонных мошенников задержали в Новороссийске за обман волгограцев (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Сады Придонья побывали на «Планете детства»Смотреть фотографии
14:06
Такого еще не было: волгоградский водитель победил ГИБДД в судебном споре о праве проезда перекресткаСмотреть фотографии
13:52
Первого замминистра просвещения в Волгограде увлекла тема школьного питанияСмотреть фотографии
13:02
Увезли из поликлиники: раскрыты подробности новых смертей жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
12:57
После публикации «Высоты 102» страховщики передумали взыскивать с волгоградской пенсионерки 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:55
Губернатора Волгоградской области включили в рейтинг устойчивости глав регионовСмотреть фотографии
12:17
Волгоградец оформил полумиллионный кредит на умершую матьСмотреть фотографии
11:53
«Россети Юг - Волгоград» направит на ремонт электросетевого комплекса Волгограда около 128 млн рублейСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде из-за маловодья временно отменили речные трамвайчики до КультбазыСмотреть фотографии
10:53
Волгоградский предприниматель обвиняется в присвоении денег за полисы ОСАГОСмотреть фотографии
10:37
«Там шуршат крысы?»: подъезд многоэтажки в Волгограде утопает в горах мусораСмотреть фотографии
10:09
Легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина приедет с гастролями в ВолгоградСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области пенсионер разбился насмерть на «Ладе Калине»Смотреть фотографии
09:38
ГК «Волгострой» занял лидирующие позиции среди волгоградских застройщиковСмотреть фотографии
09:36
«Воздержаться от поездок»: на мосту через Волжскую ГЭС запланировали серьезные пробкиСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде вспахали площадь для митинговСмотреть фотографии
09:30
Тайник с осколочными гранатами обнаружен в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцам начали пересчитывать завышенную плату за теплоСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде прокуратура разбирается в причинах заболевания кадетов казачьего корпусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 