Волгоградский предприниматель обвиняется в присвоении денег за полисы ОСАГО

Расследования 10.03.2021 10:53
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10.03.2021 10:53
В присвоении 1,1 миллиона рублей, полученных от граждан за полисы ОСАГО, обвиняется индивидуальный предприниматель из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый как индивидуальный предприниматель заключил с одной из страховых фирм агентский договор. По условиям соглашения он взял на себя обязательства осуществлять поиск и подбор клиентов на страхование, оформлять договоры страхования, обеспечивать сохранность денежных средств (полученных страховых взносов), бланков строгой отчетности и другой документации.
В период с января по май 2019 года коммерсант, заключив порядка 200 договоров страхования и получил от страхователей деньги за полисы ОСАГО. Полученные денежные средства, как считает следствие, он присвоил. Расследование осуществлялось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.
Сам обвиняемый вину не признает. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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