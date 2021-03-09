Накрыли белым: на остановке трамвая в Волжском умер человек

Происшествия 09.03.2021 13:27
0
09.03.2021 13:27
Житель Волжского скончался сегодня рано утром на трамвайной остановке в городе-спутнике. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев, обездвиженное тело, которое накрыли чем-то белым, лежало на трамвайной остановке "Клуб Ровесник" на улице Карбышева. Проезжающие мимо пассажиры наблюдали за происходящим из окна общественного транспорта. По словам очевидцев, тело забрали примерно через полтора-два часа. По предварительным данным, скончался мужчина лет 50-ти. В следственном отделе по городу Волжский СУ СКР по региону уточнили, что скончался местный житель 1969 года рождения. Смерть мужчины не является криминальной. Уже известно, что волжанин утром вышел из дома и направился на ближайшую остановку. Внезапно ему стало плохо и он умер.
Фото: скриншот с видео Евгения Кашкина, Вконтакте
Реклама
Под Волгоградом двое подростков из-за вейпа напали с электрошокером на одноклассника09.03.2021 14:01
Происшествия 09.03.2021 14:01
В Волгограде вновь задержали юных угонщиков автомобилей09.03.2021 12:27
Происшествия 09.03.2021 12:27
Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Волгограде (ВИДЕО)09.03.2021 12:15
Происшествия 09.03.2021 12:15
84-летний мужчина погиб при пожаре в Волгоградской области09.03.2021 11:22
Происшествия 09.03.2021 11:22
В Волгограде на переходе сбили 5-летнего мальчика09.03.2021 10:03
Происшествия 09.03.2021 10:03
Служебная собака нашла в доме волгоградца почти полкило героина09.03.2021 09:33
Происшествия 09.03.2021 09:33
Двое мертвых подростков обнаружены в гараже на севере Волгограда09.03.2021 08:46
Происшествия 09.03.2021 08:46
Перебои с водой произошли в трех районах Волгограда из-за проблем с электричеством08.03.2021 19:01
Происшествия 08.03.2021 19:01
Сгорел дотла: крупный пожар в развлекательном центре в Урюпинске попал на видео08.03.2021 14:00
Происшествия 08.03.2021 14:00
Сбивший женщину водитель сбежал с места ДТП в Волгоградской области08.03.2021 10:04
Происшествия 08.03.2021 10:04
В Дзержинском районе Волгограда воспламенилась баня08.03.2021 09:41
Происшествия 08.03.2021 09:41
Появились новые подробности о психбольном, напавшем на людей в Волгограде07.03.2021 17:12
Происшествия 07.03.2021 17:12
В Волгограде коммунальная авария оставила проблемную девятиэтажку без горячей воды07.03.2021 14:49
Происшествия 07.03.2021 14:49
В Волгограде бесследно исчезла еще одна мать двоих детей07.03.2021 11:34
Происшествия 07.03.2021 11:34
Под Волгоградом напуганная кредитом женщина перевела полмиллиона мошенникам07.03.2021 11:22
Происшествия 07.03.2021 11:22
Реклама