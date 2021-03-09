Накрыли белым: на остановке трамвая в Волжском умер человек





Житель Волжского скончался сегодня рано утром на трамвайной остановке в городе-спутнике. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев, обездвиженное тело, которое накрыли чем-то белым, лежало на трамвайной остановке "Клуб Ровесник" на улице Карбышева. Проезжающие мимо пассажиры наблюдали за происходящим из окна общественного транспорта. По словам очевидцев, тело забрали примерно через полтора-два часа. По предварительным данным, скончался мужчина лет 50-ти. В следственном отделе по городу Волжский СУ СКР по региону уточнили, что скончался местный житель 1969 года рождения. Смерть мужчины не является криминальной. Уже известно, что волжанин утром вышел из дома и направился на ближайшую остановку. Внезапно ему стало плохо и он умер.

Фото: скриншот с видео Евгения Кашкина, Вконтакте