Служебная собака нашла в доме волгоградца почти полкило героина

Происшествия 09.03.2021 09:33
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09.03.2021 09:33
Волгоградские полицейские задержали 67-летнего жителя Кировского района по подозрению в хранении особо крупной партии наркотического вещества. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина прятал в своем домовладении свертки с морфиносодержащим наркотическим средством весом более 656 граммов, что подтверждено исследованием, проведенным экспертами-криминалистами областного Главка. Изъятой массы наркотика хватило бы для изготовления несколько десятков тысяч разовых доз. Обнаружить склад наркотиков удалось с помощью служебной собаки.
Следствию предстоит выяснить происхождение наркотика и цель, с которой волгоградец его хранил.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере».
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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