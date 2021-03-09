Служебная собака нашла в доме волгоградца почти полкило героина





Волгоградские полицейские задержали 67-летнего жителя Кировского района по подозрению в хранении особо крупной партии наркотического вещества. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина прятал в своем домовладении свертки с морфиносодержащим наркотическим средством весом более 656 граммов, что подтверждено исследованием, проведенным экспертами-криминалистами областного Главка. Изъятой массы наркотика хватило бы для изготовления несколько десятков тысяч разовых доз. Обнаружить склад наркотиков удалось с помощью служебной собаки.

Следствию предстоит выяснить происхождение наркотика и цель, с которой волгоградец его хранил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере».

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.