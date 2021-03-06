В Волгограде устанавливают причины смерти таинственно исчезнувшей матери двоих детей

Расследования 06.03.2021 14:58
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06.03.2021 14:58
Следственный отдел по Советскому району регионального СУ СКР проводит процессуальную проверку по факту гибели 37-летней Елены Левентуевой. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, причины смерти матери двоих детей в настоящее время устанавливают судмедэксперты.
Информация о пропаже Левентуевой появилась в соцсетях накануне. Подруга женщины написала пост о том, что Елена около 10 утра 4 марта ушла из дома в банк и не вернулась. Вечером обеспокоенные родственники обратились в полицию. Были организован поиск пропавшей, в том числе волонтерами.
Как пояснили в пресс-службе СУ СКР, женщина нашлась, ее привезли домой, где она скончалась. Повреждений на теле умершей не обнаружено.
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