Скрывавшийся в Швеции экс-депутат готовится к суду в Волгограде

Расследования 04.03.2021 19:13
0
04.03.2021 19:13
Завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного фигуранта громкого дела об аферах с автострахованием. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону Наталия Куницкая. На скамье подсудимых за мошенничество скоро окажется экс-депутат Волгоградской городской думы Евгений Глазков.
По версии следствия, Глазков был членом преступного сообщества, куда входили порядка 40 человек, включая еще троих бывших депутатов – Евгения Щура, Федора Литвиненко и Алексея Зверева. Уголовные дела в отношении данных приятелей также направляются в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Правоохранители считают, что обвиняемый возглавлял коммерческую организацию, сотрудники которой предоставляли в суд фиктивные извещения о ДТП и заключения специалистов, на основании которых со страховых компаний взыскивались компенсации.
В 2016 году Евгений Глазков был объявлен в розыск. Год назад его экстрадировали из Швеции. Установлено, что экс-депутат уже был судим по статье «Мошенничество». Криминальную фирму он возглавил практически сразу же после освобождения в 2014 году из тюрьмы.
Депутатом Волгоградской гордумы Глазков был с 2008 по 2013 годы.
Реклама
Суд оправдал жителя Волгограда за пьяную езду04.03.2021 11:32
Расследования 04.03.2021 11:32
Подозреваемого в убийстве 20-летней давности задержали под Волгоградом03.03.2021 12:32
Расследования 03.03.2021 12:32
Жителя Волгоградской области наказали рублем за нацистскую символику в соцсети03.03.2021 10:41
Расследования 03.03.2021 10:41
«Извлекали колоссальную прибыль»: уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда на пути в суд02.03.2021 19:48
Расследования 02.03.2021 19:48
Второго начальника осудили по делу о смертельном взрыве на барже под Волгоградом02.03.2021 17:46
Расследования 02.03.2021 17:46
Жителя Волжского отправили в колонию за ложный донос на пристава02.03.2021 16:30
Расследования 02.03.2021 16:30
Волгоградского врача, обвинившего в побоях полицейских, осудили за клевету02.03.2021 15:04
Расследования 02.03.2021 15:04
«8 лет - это много»: зарубивший топором жену волгоградец подумал о будущем02.03.2021 14:37
Расследования 02.03.2021 14:37
Двоих мошенников из Ростовской области задержали за телефонные звонки в Волгоград01.03.2021 18:02
Расследования 01.03.2021 18:02
Жителю Симферополя грозит 5 лет тюрьмы за нечестные торги в Волгограде01.03.2021 16:30
Расследования 01.03.2021 16:30
В Волгограде напавшему с монтировкой на полицейского грозит до 10 лет тюрьмы01.03.2021 13:34
Расследования 01.03.2021 13:34
Насильник и убийца школьницы предстанет перед судом в Волгоградской области01.03.2021 09:40
Расследования 01.03.2021 09:40
Производитель хлеба выплатит полмиллиона волгоградке за гибель ее мужа в ДТП28.02.2021 15:45
Расследования 28.02.2021 15:45
В Волгограде отменили оправдательный приговор в убийстве жителю Подмосковья26.02.2021 17:32
Расследования 26.02.2021 17:32
Следователи установили причину смерти пациента в противотуберкулезном диспансере Волгограда26.02.2021 11:28
Расследования 26.02.2021 11:28
Реклама