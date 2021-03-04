Расследования

Скрывавшийся в Швеции экс-депутат готовится к суду в Волгограде

Расследования 04.03.2021 19:13
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04.03.2021 19:13


Завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного фигуранта громкого дела об аферах с автострахованием. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону  Наталия Куницкая. На скамье подсудимых за мошенничество скоро окажется экс-депутат Волгоградской городской думы Евгений Глазков.
По версии следствия, Глазков был членом преступного сообщества, куда входили порядка 40 человек, включая еще троих бывших депутатов – Евгения Щура, Федора Литвиненко и Алексея Зверева. Уголовные дела в отношении данных приятелей также направляются в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Правоохранители считают, что обвиняемый возглавлял коммерческую организацию, сотрудники которой предоставляли в суд фиктивные извещения о ДТП и заключения специалистов, на основании которых со страховых компаний взыскивались компенсации.
В 2016 году Евгений Глазков был объявлен в розыск. Год назад его экстрадировали из Швеции. Установлено, что экс-депутат уже был судим по статье «Мошенничество». Криминальную фирму он возглавил практически сразу же после освобождения в 2014 году из тюрьмы.
Депутатом Волгоградской гордумы Глазков был с 2008 по 2013 годы.

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