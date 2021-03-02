



Бывшие депутаты гордумы Волгограда Алексей Зверев, Евгений Щур и Федор Литвиненко завершили ознакомление с материалами уголовного дела о многомиллионных хищениях у страховых компаний. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, доказательственная база по уголовному делу составила почти 2000 томов, с которыми обвиняемые и их защитники знакомились без малого три года, явно злоупотребляя своим законным правом и затягивая процессуальные сроки. Суд согласился с позицией следствия, обязав Щура и Зверева завершить ознакомление с делом до 1 марта текущего года. Сегодня следователи вынесли постановления о прекращении ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.

Всего обвиняемыми по этому уголовному делу проходят пять человек, в том числе три бывших депутата Волгоградской городской думы. По данным следствия, именно они организовали и впоследствии руководили преступным сообществом, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса.





В зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируется ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой), ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в особо крупном размере организованной группой), п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой), ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданским делам), а также ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официальных документов).





По данным следствия, злоумышленники через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, так называемые «европротоколы», для составления которых не требуется участие сотрудников полиции. В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям «пострадавшие» автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые, к тому же, завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств. Необходимый пакет документов прикладывался к исковым заявлениям, ответчиками по которым выступали страховые компании. Участия в судах принимали «специальные» юристы, которые несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти деньги в судебном порядке всё с тех же страховых компаний.

Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, в том числе: земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, транспортные средства и даже линию электроснабжения, стоимость которого оценена примерно в 58 миллионов рублей.

В рамках расследования этого уголовного дела в отдельные производства были выделены и направлены в суд еще почти 550 дел, в том числе в отношении аварийных комиссаров, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по проведению фиктивных технических экспертиз, а также других активных членов преступного сообщества.

Последний участник криминального спрута, соратник обвиняемых по депутатскому корпусу, продолжает знакомиться с уголовным делом. Материалы следствия в отношении него были выделены в отдельное производство в связи с тем, что больше трёх лет он находился в розыске. Евгений Глазков, который также был депутатом гордумы, в прошлом году был задержан и экстрадирован в Россию из Швеции.



