ПСБ признан лидером по приросту активов среди ТОП-10 российских банков

Экономика 04.03.2021 09:16
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04.03.2021 09:16
ПСБ стал лидером по приросту активов среди крупнейших российских банков в 2020 году, подсчитало агентство РИА Рейтинг. По состоянию на 1 января 2021 года активы ПСБ, согласно методике РИА Рейтинга, увеличились почти на 27% год к году - до 2,8 трлн рублей. При этом прирост активов по банковскому сектору в целом составил 16,9%. Основной источник роста активов банка – кредитование. За 2020 год кредитный портфель ПСБ увеличился на 37% - до 1 470 млрд рублей.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, наращивание объемов бизнеса, прибыльности и операционной эффективности являются стратегическими целями ПСБ. Банк двузначными темпами увеличивает активы, опережая среднерыночные темпы роста и целевые показатели стратегии. С начала реализации новой стратегии ПСБ объем активов удвоился и превысил целевое значение на 2023 год, предусмотренное стратегией развития банка. Прибыль ПСБ за 2020 год выросла почти на 80%, составив 25,9 млрд рублей, согласно отчетности МСФО.
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