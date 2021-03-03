Расследования 03.03.2021 12:32
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03.03.2021 12:32
Следователи раскрыли убийство 53-летнего жителя Волжского, совершенное 20 лет назад. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, им оказался 45-летний приятель сына убитого мужчины.
Вышли на его след сотрудники второго следственного отделения, занимающиеся расследованием преступлений прошлых лет, следователи-криминалисты регионального управления СКР совместно с оперативными службами областного главка МВД. Мужчина задержан. Сейчас его допрашивают следователи. Будет решатся вопрос о заключении его под стражу.
Преступление было совершено 14 февраля 2001 года. В одной из квартир города Волжского было обнаружено тело мужчины с множественными телесными повреждениями. Специалисты установили, что его сначала зверски избили, а затем задушили. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили орудия преступления – сковороду и табурет, на которых имелись следы пальцев рук предполагаемого преступника, но установить кому они принадлежат тогда не представилось возможным.
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