



Следователи раскрыли убийство 53-летнего жителя Волжского, совершенное 20 лет назад. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, им оказался 45-летний приятель сына убитого мужчины.

Вышли на его след сотрудники второго следственного отделения, занимающиеся расследованием преступлений прошлых лет, следователи-криминалисты регионального управления СКР совместно с оперативными службами областного главка МВД. Мужчина задержан. Сейчас его допрашивают следователи. Будет решатся вопрос о заключении его под стражу.

Преступление было совершено 14 февраля 2001 года. В одной из квартир города Волжского было обнаружено тело мужчины с множественными телесными повреждениями. Специалисты установили, что его сначала зверски избили, а затем задушили. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили орудия преступления – сковороду и табурет, на которых имелись следы пальцев рук предполагаемого преступника, но установить кому они принадлежат тогда не представилось возможным.



