Жителя Волжского отправили в колонию за ложный донос на пристава

Расследования 02.03.2021 16:30
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02.03.2021 16:30
Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда согласилась с приговором 42-летнему жителю Волжского Евгению Паршину, осужденному к реальному лишению свободы за ложный донос на пристава. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в связи с тем, что Паршин совершил преступление в период отбытия условного наказания по предыдущему приговору, Волжский городской суд назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца в колонии общего режима. Защитник Паршина обжаловал это решение, посчитав наказание слишком суровым. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменения.
Судом установлено, что Паршин 30 июня 2020 года написал заявление в УМВД России по г.Волжскому, в котором изложил заведомо ложные сведения о незаконном применении к нему физической силы и причинении телесных повреждений сотрудником Волжского городского отдела судебных приставов. В подтверждение своих слов он предоставил фиктивную медицинскую справку о наличии у него телесных повреждений. Поводом для оговора стали законные требования приставов о принудительном приводе сожительницы Паршина в службу судебных приставов.
В ходе проведенной проверки сведения, указанные в заявлении, своего подтверждения не нашли и были полностью опровергнуты собранными материалами. Паршин свою вину полностью признал. Из его показаний следует, что в действительности должностные лица УФССП России по Волгоградской области были вежливы и корректны, угроз не высказывали, физическую силу не применяли.
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