Экономика

Банк «Открытие»: жители ЮФО не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов

Экономика 01.03.2021 21:10
0
01.03.2021 21:10


41% жителей Южного федерального округа не знают о налоге на доходы с вкладов общим размером от 1 миллиона рублей, который введен в действие с 1 января 2021 года. При этом большинство по-прежнему считает банковский вклад самым надежным инструментом личных финансовых инвестиций и не откажутся от него. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Больше половины (59%) южан знают, что в стране введен налог на доход с вкладов. При этом лишь 18% опрошенных заявили, что знают о методике его расчета (россияне будут платить 13% с процентного годового дохода за прошлый год в сумме, превышающей доход, рассчитанный как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода - 4,25% на 01.01.2021). Первым налоговым периодом станет 2021 год, а первый налог придется уплатить до 01.12.2022. Вклады общей суммой менее 1 миллиона рублей налогом облагаться не будут).
Ничего не знают о новом налоге, но хотели бы узнать, 28% опрошенных. А вот 13% не интересуются этим налогом, ссылаясь на то, что у них нет вкладов.
65% южан не планируют отказываться от депозитов, рассчитывая получать с них доход, пусть и уменьшенный на величину налога. При этом 22% вкладчиков уже предприняли действия, чтобы снизить налогооблагаемую базу: часть денег со своего депозита забрали 16% опрошенных, а 6% решили получить процентный доход до 01.01.2021 и выбрали выплату процентов вперед сразу при открытии вклада.
Гораздо больше налога респондентов беспокоит низкая доходность вкладов. В ЮФО оказалось самое большое в стране количество желающих рассмотреть альтернативные инструменты для сбережений - 53%.
Полностью устраивает текущая доходность по депозитам лишь 14% южан. Еще 20% заявили, что, несмотря на падающую доходность, они не намерены ничего менять. 12% вообще собираются отказаться от накопления денег и начать тратить.
Более четверти опрошенных (27%) не рассматривают альтернативные инструменты сбережений, потому что считают их слишком рискованными. 22% заявили, что ничего не знают об альтернативах банковским вкладам.
Самым популярным после вкладов инструментом инвестиций у россиян остается покупка недвижимости для сдачи в аренду: такой вариант готовы рассмотреть 19%. Еще 18% готовы вложить деньги в акции через брокера.
Несмотря на рекордный рост количества частных инвесторов в России в 2020 году, 37% опрошенных жителей округа не имеют индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и не знают, зачем он нужен.
22% сообщили о том, что у них нет ИИС из-за отсутствия налогооблагаемого дохода для которого можно было бы использовать инвестиционный вычет по ИИС. 18% респондентов заявили, что им в принципе не нужен ИИС (не вкладываются в активы, для которых он может быть нужен). 
При этом у 17% есть индивидуальный инвестиционный счет, но они используют его не в полной мере. Еще 6% имеют ИИС и используют его по максимуму. Ни в одном российском регионе ИИС по максимуму не используют более 8%. Таким образом, у российского рынка частных инвестиций сохраняется огромный потенциал роста.
*Опрос проведен банком «Открытие» 19-26 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Экономика
01.03.2021 19:42
Экономика 01.03.2021 19:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 19:00
Экономика 01.03.2021 19:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.03.2021 17:22
Экономика 01.03.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 15:30
Экономика 01.03.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 15:13
Экономика 01.03.2021 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 14:01
Экономика 01.03.2021 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 13:11
Экономика 01.03.2021 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 12:17
Экономика 01.03.2021 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.03.2021 10:28
Экономика 01.03.2021 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.02.2021 14:54
Экономика 26.02.2021 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.02.2021 13:36
Экономика 26.02.2021 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.02.2021 13:13
Экономика 26.02.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.02.2021 12:13
Экономика 26.02.2021 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.02.2021 11:33
Экономика 26.02.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.02.2021 10:44
Экономика 26.02.2021 10:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:10
Банк «Открытие»: жители ЮФО не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладовСмотреть фотографии
20:14
Коммунальная яма держит в страхе жильцов девятиэтажки в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Волгограде откроются еще 10 ярмарок и розничных рынковСмотреть фотографии
18:02
Двоих мошенников из Ростовской области задержали за телефонные звонки в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
В Волгоградской области взлетели цены на проезд в пригородных автобусах и маршруткахСмотреть фотографии
17:07
Шесть пенсионеров скончались за сутки от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:35
Жители Волгограда могут сэкономить на проезде с бесконтактной картой «Мир»Смотреть фотографии
16:30
Жителю Симферополя грозит 5 лет тюрьмы за нечестные торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Калашников не берет в партию автоматом: волгоградских патриотов и прилепинцев попросили определитьсяСмотреть фотографии
15:30
Интернет магазин zapchasty34.ru: открываем новые возможности для авторемонтаСмотреть фотографии
14:22
Фирменный поезд Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно с 19 мартаСмотреть фотографии
14:01
«И мечтать не могла»: пенсионерка из Волгограда выиграла автомобильСмотреть фотографии
13:48
Слесари не пошли в красную зону: пациентов ковидного госпиталя в Волгограде оставили без горячей водыСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде напавшему с монтировкой на полицейского грозит до 10 лет тюрьмыСмотреть фотографии
13:11
Отключения электроэнергии за долги стали для волгоградцев реальностьюСмотреть фотографии
12:59
«Динамика – положительная»: глава Волгоградской области оценил ситуацию с COVID-19Смотреть фотографии
12:39
Людмила Неретина: турбизнес Волгограда надеется на лояльность РоспотребнадзораСмотреть фотографии
12:17
«На безопасности не экономим!»: на Гремячинском ГОКе внедряют лучшие мировые стандарты промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:33
СК разбирается в причинах побега из дома троих детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде молодую мать обвинили в обмане центра занятости и лишили пособияСмотреть фотографии
11:01
ВОЛМА реализует в Волгоградской области пилотный проект «Безотходное производство»Смотреть фотографии
11:00
Исторический момент: в Волгограде ДК Тракторозаводского района дождался реконструкцииСмотреть фотографии
10:45
Три человека заживо сгорели в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Главного чиновника по госимуществу назначают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Волжский трубный завод отметил свой пятьдесят первый день рожденияСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области машина упала с обрыва, один человек погибСмотреть фотографии
09:40
Насильник и убийца школьницы предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:55
Депутатам Волгоградской облдумы понадобились зонты и наборы для первоклашекСмотреть фотографии
08:24
РУСАЛ вошел в топ 10 самых экологичных компаний России в рейтинге ForbesСмотреть фотографии
08:00
Утренний снегопад выгнал на дороги Волгограда 70 единиц спецтехникиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 