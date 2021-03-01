



41% жителей Южного федерального округа не знают о налоге на доходы с вкладов общим размером от 1 миллиона рублей, который введен в действие с 1 января 2021 года. При этом большинство по-прежнему считает банковский вклад самым надежным инструментом личных финансовых инвестиций и не откажутся от него. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Больше половины (59%) южан знают, что в стране введен налог на доход с вкладов. При этом лишь 18% опрошенных заявили, что знают о методике его расчета (россияне будут платить 13% с процентного годового дохода за прошлый год в сумме, превышающей доход, рассчитанный как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода - 4,25% на 01.01.2021). Первым налоговым периодом станет 2021 год, а первый налог придется уплатить до 01.12.2022. Вклады общей суммой менее 1 миллиона рублей налогом облагаться не будут).

Ничего не знают о новом налоге, но хотели бы узнать, 28% опрошенных. А вот 13% не интересуются этим налогом, ссылаясь на то, что у них нет вкладов.

65% южан не планируют отказываться от депозитов, рассчитывая получать с них доход, пусть и уменьшенный на величину налога. При этом 22% вкладчиков уже предприняли действия, чтобы снизить налогооблагаемую базу: часть денег со своего депозита забрали 16% опрошенных, а 6% решили получить процентный доход до 01.01.2021 и выбрали выплату процентов вперед сразу при открытии вклада.

Гораздо больше налога респондентов беспокоит низкая доходность вкладов. В ЮФО оказалось самое большое в стране количество желающих рассмотреть альтернативные инструменты для сбережений - 53%.

Полностью устраивает текущая доходность по депозитам лишь 14% южан. Еще 20% заявили, что, несмотря на падающую доходность, они не намерены ничего менять. 12% вообще собираются отказаться от накопления денег и начать тратить.

Более четверти опрошенных (27%) не рассматривают альтернативные инструменты сбережений, потому что считают их слишком рискованными. 22% заявили, что ничего не знают об альтернативах банковским вкладам.

Самым популярным после вкладов инструментом инвестиций у россиян остается покупка недвижимости для сдачи в аренду: такой вариант готовы рассмотреть 19%. Еще 18% готовы вложить деньги в акции через брокера.

Несмотря на рекордный рост количества частных инвесторов в России в 2020 году, 37% опрошенных жителей округа не имеют индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и не знают, зачем он нужен.

22% сообщили о том, что у них нет ИИС из-за отсутствия налогооблагаемого дохода для которого можно было бы использовать инвестиционный вычет по ИИС. 18% респондентов заявили, что им в принципе не нужен ИИС (не вкладываются в активы, для которых он может быть нужен).

При этом у 17% есть индивидуальный инвестиционный счет, но они используют его не в полной мере. Еще 6% имеют ИИС и используют его по максимуму. Ни в одном российском регионе ИИС по максимуму не используют более 8%. Таким образом, у российского рынка частных инвестиций сохраняется огромный потенциал роста.

*Опрос проведен банком «Открытие» 19-26 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



