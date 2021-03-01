ВОЛМА реализует в Волгоградской области пилотный проект «Безотходное производство»

Экология 01.03.2021 11:01 Новости компаний
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01.03.2021 11:01 Новости компаний
На территории ООО «УК ВОЛМА» прошло очередное заседание рабочей группы, занимающейся вопросами экологической эффективности промышленных предприятий Волгограда и Волжского.
Группа создана по совместной инициативе комитета промышленности и торговли региона и Совета по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса при губернаторе Волгоградской области. В нее входят представители экологических и юридических служб промышленных предприятий Волгограда и Волжского. Заседание проходило в комбинированном офлайн-онлайн формате, сотрудники ряда предприятий присоединились к дискуссии посредством видеосвязи.
Улучшение экологической ситуации и продвижение бережного отношения к окружающей среде является важной общенациональной задачей. В этот процесс вовлекаются все больше промышленных предприятий волгоградского региона. В ходе заседания, в котором активное участие принимали представители профильных комитетов администрации Волгоградской области, члены группы обсудили актуальные темы, касающиеся экологической ответственности промышленных предприятий, а также информирования населения о реализуемых проектах, инициативах в сфере экологии и состоянии окружающей среды.
Место проведения совещания было выбрано не случайно. Компания "ВОЛМА" уделяет большое внимание охране окружающей природной среды на всех территориях присутствия. В структуру организации входят 7 заводов. Помимо двух площадок в Волгограде, это предприятия в Московской, Оренбургской, Челябинской областях, Татарстане и Адыгее.
На 2021-й год руководство управляющей компания "ВОЛМА" поставило задачу реализовать на двух волгоградских заводах в Советском и Тракторозаводском районах города пилотный проект "Безотходное производство", который предполагает оптимизацию всех производственных процессов для повторного использования отходов, образующиеся в процессе производства строительных материалов.
«Производство гипсовых материалов — одна из самых экологичных сфер промышленности, — подчеркнул генеральный директор "Управляющей компании "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. — Напомню, что гипс сам по себе экологически чистый материал, использование которого в строительстве столь популярно, в том числе потому, что он обеспечивает комфортную среду для жизнедеятельности человека. Наши продукты рекомендованы для применения в детских и медицинских учреждениях, включены в различные каталоги экологичных материалов. Однако производственные процессы в любом случае находятся под полным контролем с точки зрения их экологичности, мы регулярно проводим модернизацию и ремонт систем очистки, внедряем новые методы повторного использования отходов».
Ряд заводов предприятия, в том числе площадка "ВОЛМА-Волгоград", на которой проходило заседание рабочей группы, располагаются в городской черте, в непосредственной близости к жилым кварталам, не оказывая при этом негативного влияния на окружающую среду.
«Приведу конкретные примеры того, как мы действуем в отношении отходов производства, — продолжает Владимир Овчинцев. — Если в процессе выпуска гипсокартона выявляется брак, проблемные листы тут же уходят в переработку. Бумага отделяется от гипса, а сам гипсовый сердечник вновь используется как сырье для производства. Гипсовая пыль, образующаяся при выпуске сухих строительных смесей, улавливается электрофильтрами и снова возвращается в технологический процесс в качестве сырья».
Кроме того, на всех заводах ВОЛМА уже внедрена система раздельного сбора мусора, в том числе организован сбор макулатуры. Предприятием поддерживаются и внешние экологические инициативы и проекты. Жителям Волгограда наверняка знакомы установленные с содействием компании на улицах города контейнеры для сбора макулатуры. Проект "Безотходное производство" впоследствии будет тиражирован на всех предприятиях группы ВОЛМА.
Участники совещания, помимо обсуждения рабочих вопросов, посетили с экскурсией производственные цехи завода «ВОЛМА-Волгоград», где познакомились как с процессами производства продукции ВОЛМА — гипсовых сухих строительных смесей, гипсокартонных листов и гипсовых пазогребневых плит, так и с принципами работы систем контроля и методами использования отходов в повторных производственных циклах.
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