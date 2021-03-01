В Волгоградской области машина упала с обрыва, один человек погиб

Происшествия 01.03.2021 10:09
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01.03.2021 10:09
Водитель погиб в результате падения легкового автомобиля с обрыва в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ЧП случилось накануне в Октябрьском районе. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-217030", двигаясь в хутор Ильмень-Суворовский, не учел скорость движения, не справился с управлением и совершил падение с обрыва на берег Цимлянского водохранилища. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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