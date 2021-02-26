Роковой выезд: под Волгоградом в массовом ДТП с автобусом погиб человек





Один человек погиб в столкновении двух легковых машин и автобуса "ЛиАЗ" в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 07:25 на 1012 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий".

По предварительной информации, следовавший из Астрахани в Волгоград 32-летний водитель автомобиля "Лада Самара" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. К счастью, пассажиров в "ЛиАЗе" не было. Затем "Лада" столкнулась с автомобилем "ВАЗ-21102" из Астраханской области, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 32-летний водитель автомобиля "Лада Самара" от полученных травм скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области