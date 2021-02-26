Роковой выезд: под Волгоградом в массовом ДТП с автобусом погиб человек

Происшествия 26.02.2021 11:56
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26.02.2021 11:56
Один человек погиб в столкновении двух легковых машин и автобуса "ЛиАЗ" в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 07:25 на 1012 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий".
По предварительной информации, следовавший из Астрахани в Волгоград 32-летний водитель автомобиля "Лада Самара" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. К счастью, пассажиров в "ЛиАЗе" не было. Затем "Лада" столкнулась с автомобилем "ВАЗ-21102" из Астраханской области, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП 32-летний водитель автомобиля "Лада Самара" от полученных травм скончался в больнице.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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