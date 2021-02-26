Банк «Открытие» инвестирует в развитие технологий в 2021 году 17,6 млрд рублей

Экономика 26.02.2021 14:54
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26.02.2021 14:54
Банк «Открытие» значительно ускорит выпуск новых продуктов для клиентов и увеличит штат ИТ-разработчиков. Об этом сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на итоговой пресс-конференции. Объем инвестиций в развитие технологий в 2021 году станет рекордным для банка.
По словам Михаила Задорнова, за 2018-2020 гг. банк «Открытие» провел крупнейшую в России трансформацию ИТ-ландшафта, состоявшего из 546 систем 14 объединенных российских банков. Банк вывел из эксплуатации нецелевые системы, тем самым снизив расходы на их поддержку, создал базовые технологии для всех клиентских сегментов и продуктов, отладил все необходимые кредитные конвейеры, системы аналитической поддержки работы с клиентами, системы управления продажами. Инвестиции банка в развитие технологий за последние три года составили 43 млрд рублей.
Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию бизнеса банка «Открытие». В 2021 году банк увеличит штат IT-разработчиков на 1000 человек и перейдет в технологиях к микросервисной модели поддержки бизнеса c целью увеличения скорости выпуска новых продуктов и услуг для клиентов. В планах банка на 2021 год развитие фронтального решения, системы Smart IVR и чат-ботов, продуктов и кредитных конвейеров в малом и корпоративном бизнесах, Digital каналов и многие другие проекты.
Банк уже начал формировать дополнительный штат кросс-функциональных команд, которые будут работать в трайбах и иметь индивидуальные KPI и срочные цели по дополнительному чистому операционному доходу.
Банк планирует развивать собственные цифровые таланты и привлекать с рынка экспертов и одаренную молодежь. Для этого группа «Открытие» создала собственную кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Опираясь на инновации и новые потребности рынка, банк продолжит решать и классические IT-задачи, которые остаются в будущей стратегии. Все должно работать безотказно, быстро, качественно.
Финальным аккордом трансформации в 2021 году станет централизация центров обработки данных на двух целевых площадках (ранее было 30 площадок). Во 2 квартале текущего года начнет функционировать ЦОД банка «Открытие» на Окской, 13, который объединит все серверное и телекоммуникационное оборудование. Таким образом, повысятся надежность, доступность и удобство эксплуатации ИТ систем, будут оптимизированы занимаемые площади.
Еще одним популярным и важным направлением оптимизации бизнес-задач в банке станет роботизация. В 2020 году сотрудники банка запустили около 100 роботов разного уровня сложности, оптимизирующих рутинные процессы в операционном департаменте. Роботы сократили время совершения разных рутинных операций на 60-100%. В 2021 году роботов планируют использовать все подразделения банка.
Многие новые комплексы и системы банка стали для рынка революционными. В 2020 году банк «Открытие» получил сразу три знаковые награды в сфере ИТ: Единое Фронтальное Решение признано лучшей цифровой платформой в розничном банке, «Комплекс превентивного мониторинга» для выявления мошеннических схем стал проектом года Global CIO, а интернет-банк занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 от Markswebb.
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