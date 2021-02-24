ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в Волгоградской области на 38%

Экономика 24.02.2021 14:17 Новости компаний
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24.02.2021 14:17 Новости компаний
За 2020 год ВТБ увеличил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза (Программе № 1528) в Волгоградской области на 38%, до 15,3 млрд рублей. Банк предоставил предприятиям сельского хозяйства региона кредиты на сумму 6,5 млрд рублей – на 36% больше, чем годом ранее.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в целом по стране кредитный портфель ВТБ в рамках программы вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч.
За год ВТБ выдал льготные кредиты российским предприятиям сельского хозяйства на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач за период действия программы достиг 252 млрд рублей.
Волгоградская область, по данным ВТБ, входит в число регионов, где программа Минсельхоза наиболее востребована. Объем финансирования за период ее действия здесь составил 14 млрд рублей. Среди регионов-лидеров также Воронежская область (28 млрд рублей), Липецкая область (20 млрд рублей), Ставропольский край (15 млрд рублей), Челябинская область (13 млрд рублей).
Вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 млн рублей и сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению.
В прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным – на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку была реализована банком ВТБ в целом по стране по более чем 100 сделкам.
«Мы всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках «Программы 1528», при этом даже во время пандемии наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Преимущественную долю в нашем портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты. ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов. Так, в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов мы с февраля запустили прием заявок заемщиков этой отрасли и уже готовим к реализации ряд сделок на 2 млрд рублей», – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
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