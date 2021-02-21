Экономика

Банк «Открытие»: большинство женщин юга России потратят на подарки 23 февраля до 3 тыс. рублей

Экономика 21.02.2021 14:15
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21.02.2021 14:15



Более 70% женщин в Южном федеральном округе планируют потратить до 3 тыс. рублей на подарки мужчинам к 23 февраля. Из них 31% выделят на эти цели до 1 тыс. рублей, еще 40% готовы утроить эту сумму. 9% женщин закладывают в бюджет на подарки до 5 тыс. рублей, а еще 4% могут себе позволить и более дорогие презенты. 16% дам не намерены тратить хоть сколько-нибудь на мужской праздник. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Среди мужчин в подарки не планируют вкладываться 39% опрошенных. А среди тех, кто собирается поздравлять своих друзей, коллег и родственников - 24% ограничатся тратами до 1 тыс. рублей; 29% - до 3 тыс. рублей. Еще 8% резервируют до 5 тыс. рублей, и это предел для мужской части юга. Выделить больше этой суммы среди сильной половины не готов никто.
В тройку лучших подарков для мужчин на 23 февраля, по мнению южанок, вошли подарки с армейской символикой (походная фляжка, пилотка, тельняшка и т.п.), набравшие 27%, носки, кружка или бритвенный станок (24%) и что-то нужное конкретному человеку (13%).
У мужчин ЮФО ТОП-3 подарков на День советской армии выглядит немного иначе. На первом месте алкоголь (34%), затем подарок с армейской символикой (21%), а третье место равноценно разделили деньги и вариант «носки, кружка, бритвенный станок (по 13%).
Оценивая качества настоящего мужчины, женщины в ЮФО выше всего ставят верность и порядочность (25%), затем надежность и ответственность (24%), а третье место поделили ум и знания наравне с легким характером и чувством юмора (по 11%).
У мужчин список главных качеств настоящего мужчины немногим отличается от женского. Тут также лидируют верность и порядочность (16%), второе делят ум и знания, а также надежность и ответственность (по 11%). Следом идут сила воли, упорство и терпение (10%).
При этом, лишь по 1% мужчин и женщин среди основных качеств настоящего мужчины упомянули привлекательную внешность.
64% женщин и 50% мужчин считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. 13% женщин и 8% мужчин убеждены, что оба супруга должны вносить равный вклад в семейный бюджет. 22% женщин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам, и такую точку зрения разделяют 42% мужчин.
49% женщин и 63% мужчин считают, что мужчина должен зарабатывать 80-150 тысяч в месяц, чтобы содержать семью. На доходы мужчин в размере 40-80 тысяч рублей в месяц согласны 40% женщин и 18% мужчин. 6% женщин и 13% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 150-300 тысяч рублей в месяц.
Большинство южан положительно относятся к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта. 68% мужчин и 67% женщин отмечают их каждый год. 26% мужчин и 33% женщин отметились нейтральным отношением, они считают, что такие дни можно отмечать, если есть такое желание. Еще 5% мужчин негативно воспринимают 23 февраля и 8 марта и считают, что гендерные праздники нужно отменить. Среди женщин-респондентов отрицательно никто не высказался.
*Опрос проведен банком «Открытие» 12-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 

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