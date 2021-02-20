Под Волгоградом осуждены братья-блогеры за избиение мужчины после вопроса-провокации





Двоюродные братья Габибулла Габибуллаев и Магомед Далгатов признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Светлоярский районный суд приговорил 25-летнего Габибуллаева к 6 годам колонии строгого режима, а 23-летнего Далгатова к 5,5 годам колонии строгого режима.

Судом установлено, что 15 сентября 2018 года двоюродные братья на улице Сидорова в Светлом Яру, представляясь блогерами, задавали вопросы прохожим на предмет их отношения к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

С аналогичным вопросом они обратились к ранее незнакомой супружеской паре, при этом снимали происходящее на мобильный телефон. В ходе общения возник конфликт, в ходе которого братья-блогеры избили мужчину на глазах его супруги. Они били его руками и ногами по голове и спине, а потом скрылись. Пострадавшему были нанесены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, в том числе в виде черепно-мозговой травмы и перелома костей носа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



