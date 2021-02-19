Расследования

С черной икры на черный хлеб: в Волгограде осудили членов ОПГ за поставки краснокнижной рыбы из Астрахани

Расследования 19.02.2021 15:57
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19.02.2021 15:57


Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор членам организованной группы, признанных виновными в незаконном обороте водных биологических ресурсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, следствием и судом установлено, что в период с августа 2018 года по апрель 2019 года сообщники осуществляли поставку икры и туш рыбы семейства осетровых с территории Астраханской области в город Волгоград для последующей продажи запрещенного товара. В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания членов организованной группы было изъято 130 туш осетра и более 20 кг икры рыб семейства осетровых. 

Сумма ущерба составила свыше 20 миллионов рублей.
Группировку разоблачили  в июле 2019 года во время совместной операции УФСБ России по Волгоградской области и регионального Главка МВД России.

Приговором суда четверо членов группы приговорены к лишению свободы сроком от 3,5 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще двоим суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы: 6 месяцев исправительных работы и 3 года условно с испытательным сроком на тот же срок. Среди осужденных есть и женщина. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой региона.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 
Фото УФСБ по Волгоградской области. 

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