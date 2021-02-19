С черной икры на черный хлеб: в Волгограде осудили членов ОПГ за поставки краснокнижной рыбы из Астрахани





Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор членам организованной группы, признанных виновными в незаконном обороте водных биологических ресурсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, следствием и судом установлено, что в период с августа 2018 года по апрель 2019 года сообщники осуществляли поставку икры и туш рыбы семейства осетровых с территории Астраханской области в город Волгоград для последующей продажи запрещенного товара. В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания членов организованной группы было изъято 130 туш осетра и более 20 кг икры рыб семейства осетровых.





Сумма ущерба составила свыше 20 миллионов рублей.

Группировку разоблачили в июле 2019 года во время совместной операции УФСБ России по Волгоградской области и регионального Главка МВД России.





Приговором суда четверо членов группы приговорены к лишению свободы сроком от 3,5 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще двоим суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы: 6 месяцев исправительных работы и 3 года условно с испытательным сроком на тот же срок. Среди осужденных есть и женщина. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой региона.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото УФСБ по Волгоградской области.