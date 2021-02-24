









В поселке Вторая Пятилетка городского поселения Краснослободск Среднеахтубинского района разгорелся конфликт из-за деревенского кладбища. Как рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Светлана Попова, еще в 2000 году городской суд запретил производить захоронения на погосте из-за того, что граница кладбища приблизилась к жилой застройке на 20-30 метров, что нарушает санитарные нормы, согласно которым это расстояние не должно быть меньше 200 метров. Однако в 2003 году глава администрации Краснослободска разрешил производить подзахоронения на этом участке умерших коренных жителей после озвученной на народном сходе просьбы. Но в 2008 году суд признал незаконными действия чиновников, разрешивших хоронить на несанкционированном кладбище. После этого местный участковый установил табличку с предупреждением о недопустимости захоронений на деревенском погосте. Однако местные жители продолжили делать то, что делали годами – закапывать здесь тела своих родных.

Как видно из надписей на крестах и памятниках, все эти годы, которые прошли после решения суда, на кладбище производились захоронения. Только в январе появились три свежие могилы. Близкие умерших считают, что имеют право хоронить здесь своих родных, выполняя их последнюю волю – лежать рядом с ранее ушедшими из жизни мужьями, женами и родителями. Про решение суда, говорят они, «знать ничего не знают» и «документы нам никто не показывал», а еще, приводят жители аргумент, «здесь с войны хоронят» и «кладбище никому не мешает». Светлана Попова и ее соседка, чьи дома расположены рядом с погостом, имеют противоположную точку зрения. Они считают, что разрастающееся кладбище вредит в первую очередь реликтовым дубам, которые растут на территории погоста. По словам Светланы, когда копали одну из свежих могил, повредили корни одного из таких деревьев. Женщина уверена, что кладбище неблагоприятно влияет на окружающую среду и качество воды, которой пользуются жители. Но главное, считает она, что местные жители нарушают решение суда, а власти на это реагируют вяло. Хотя в Краснослободске есть официальное кладбище, местные жители все равно продолжают хоронить здесь своих родственников.





На днях по заявлению Светланы Поповой административная комиссия городского поселения оштрафовала на одну тысячу рублей родственников недавно похороненного на закрытом кладбище мужчины. Светлана с мужем пытались воспротивиться очередным похоронам родственника местного полицейского. Но против людей с лопатами, как говорится, не "попрешь". Тем не менее женщина написала заявление в комиссию. На следующие заседания, между тем, вызовут и других жителей, кто хоронил здесь в этом году родственников, а также ритуальную фирму, которая занималась погребением на деревенском кладбище.

Светлана уже подвергается нападкам односельчан, которые считают ее возмутителем спокойствия и обвиняют ее в том, что она «пошла против всех». Но женщина настаивает, что нельзя нарушать закон и закапывать людей без каких-либо разрешительных документов и ведения специальной книги учета захоронений только потому, что кладбище, как говорится, под боком.

ИА «Высота 102» обратилось за комментарием сложившейся ситуации к недавно назначенному главе городского поселения Краснослободск Николаю Семилетову. Пока в администрации не откликнулись на просьбу информагентства.



