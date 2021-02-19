Экономика

Продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ превысили 30 млрд рублей

Экономика 19.02.2021 11:44 Новости компаний
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19.02.2021 11:44 Новости компаний


За неполные две недели с начала размещения продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, превысили 30 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в прес-службе банка, порядка 99% проданных облигаций сосредоточены в руках инвесторов-физических лиц, при этом около 23 млрд рублей приходятся на клиентов Private Banking ВТБ.
Напомним, что продажи новых субординированных облигаций ВТБ среди квалифицированных инвесторов стартовали на Московской бирже 8 февраля 2021 года. К приобретению предлагается сразу четыре выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, размер первого купона по флоутеру – SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR + 4,15% годовых в евро. Размещение выпусков продлится до 24 марта текущего года включительно.
По результатам размещения наибольший интерес инвесторов вызвали бумаги с фиксированным купоном, при этом структура спроса по долларам США и евро (62%/38%) фактически отражает текущую пропорцию сбережений физических лиц в этих валютах. В то же время спрос на облигации с переменным купоном остается стабильным благодаря инвесторам, ожидающим в перспективе изменения рыночных ставок.
Старший вице-президент, Руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил: «Мы наблюдаем укрепление тенденции активного вовлечения VIP-клиентов в инвестирование с целью сохранения и приумножения своего капитала. Наш инвестиционный портфель за 2020 год увеличился более чем на 70% и сейчас превышает 1,2 трлн рублей. Этому способствует как наша новая модель продаж, так и выпуск инструмента, способного удовлетворить даже инвестора с консервативным риск-профилем. Объем продаж субординированных облигаций на текущий момент отвечает нашим ожиданиям, поскольку они обеспечивают большую доходность по сравнению с депозитами. Сейчас ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, а вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности, поэтому субординированные облигации ВТБ являются оптимальным инструментом для инвестирования части валютных накоплений».

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