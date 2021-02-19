Расследования

Главу поселения в Волгоградской области подозревают в гибели ребенка в фонтане

Расследования 19.02.2021 09:48
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19.02.2021 09:48


Следователи подозревают главу сельского поселения Даниловского района и работника подрядной организации в преступной халатности и оказании опасных услуг, что привело к гибели 9-летней девочки в фонтане. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, оба подозреваемых допрошены по этому уголовному делу, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Уголовные дела по факту случившегося два года назад возбуждены по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), а также п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, летом 2018 года в нарушение норм федерального законодательства глава сельского поселения без проведения аукциона и разработки проектной документации заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в сельском парке. Работы были выполнены ландшафтным дизайнером быстро, но, как выяснилось, крайне некачественно. Возведенный объект функционировал два года и все это время представлял реальную угрозу для населения: расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный там же погружной насос вовсе не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, более того – отсутствовало устройство автоматического отключения питания. Тем не менее, архитектурная конструкция была введена в эксплуатацию и радовала местных жителей вплоть до 5 июля прошлого года, пока не случилась трагедия. В этот день 9-летняя девочка со своей подругой гуляли по парку. Играя возле фонтана, одна из них уронила свою кепку в наполненную водой чашу, но достать ее уже не смогла. Ребенок получил сильнейший удар током, как только оказался в воде. Школьница скончалась на месте происшествия.
Оперативное сопровождение хода расследования осуществляется оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

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