Расследования 19.02.2021 09:48
0
19.02.2021 09:48
Следователи подозревают главу сельского поселения Даниловского района и работника подрядной организации в преступной халатности и оказании опасных услуг, что привело к гибели 9-летней девочки в фонтане. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, оба подозреваемых допрошены по этому уголовному делу, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Уголовные дела по факту случившегося два года назад возбуждены по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), а также п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, летом 2018 года в нарушение норм федерального законодательства глава сельского поселения без проведения аукциона и разработки проектной документации заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в сельском парке. Работы были выполнены ландшафтным дизайнером быстро, но, как выяснилось, крайне некачественно. Возведенный объект функционировал два года и все это время представлял реальную угрозу для населения: расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный там же погружной насос вовсе не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, более того – отсутствовало устройство автоматического отключения питания. Тем не менее, архитектурная конструкция была введена в эксплуатацию и радовала местных жителей вплоть до 5 июля прошлого года, пока не случилась трагедия. В этот день 9-летняя девочка со своей подругой гуляли по парку. Играя возле фонтана, одна из них уронила свою кепку в наполненную водой чашу, но достать ее уже не смогла. Ребенок получил сильнейший удар током, как только оказался в воде. Школьница скончалась на месте происшествия.
Оперативное сопровождение хода расследования осуществляется оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Реклама
В Волгоградской области супруг-тиран осужден за подталкивание жены к суициду19.02.2021 10:16
Расследования 19.02.2021 10:16
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из Чехии18.02.2021 17:11
Расследования 18.02.2021 17:11
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникам18.02.2021 14:03
Расследования 18.02.2021 14:03
Сбежавшему в Волгоградской области из колонии-поселения осужденному увеличат срок17.02.2021 18:01
Расследования 17.02.2021 18:01
В Волгограде пересмотр дела о взятке закончился не в пользу бывшей завкафедрой физакадемии16.02.2021 17:52
Расследования 16.02.2021 17:52
«Она и так наказана»: жители села в Волгоградской области пожалели осужденную за гибель троих сыновей мать16.02.2021 12:31
Расследования 16.02.2021 12:31
Волгоградцу за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка грозит 12 лет колонии15.02.2021 13:03
Расследования 15.02.2021 13:03
Мэра Михайловки Волгоградской области осудили условно и лишили должности15.02.2021 12:43
Расследования 15.02.2021 12:43
Ударивший полицейского металлическим прутом водитель «BMW» готовится к суду в Волгограде15.02.2021 12:24
Расследования 15.02.2021 12:24
В Волгограде задержали дуэт угонщиков-романтиков15.02.2021 12:08
Расследования 15.02.2021 12:08
«Хотел, как лучше?»: в Волгоградской области главу поселения оштрафовали за служебный подлог13.02.2021 16:54
Расследования 13.02.2021 16:54
Инвалиду за кражу двух котлет и хурмы присудили в Волгоградской области обязательные работы13.02.2021 12:22
Расследования 13.02.2021 12:22
Строители Дворца подвели власти Волгоградской области12.02.2021 12:01
Расследования 12.02.2021 12:01
В Волгограде подрядчик "срубил копеечку" на ремонте школы-интерната для инвалидов11.02.2021 17:01
Расследования 11.02.2021 17:01
В суде Волгоградской области прокурор озвучил наказание для мэра Михайловки11.02.2021 15:32
Расследования 11.02.2021 15:32
Реклама