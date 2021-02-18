Экология

Жители частного сектора в Волгоградской области негодуют из-за мусорных завалов

Экология 18.02.2021 17:39
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18.02.2021 17:39


Наибольшее количество жалоб на некачественный вывоз мусора в Волгоградской области до сих пор поступает от жителей частного сектора, сообщает ИА "Высота 102". Председатель областного комитета природных ресурсов, окружающей среды и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов сообщил сегодня на правительственном часе в облдуме, что доля таких обращений составляет 77%. Жители частного сектора жалуются на переполненные контейнеры, захламленные площадки для сбора отходов, недостаточное количество рейсов мусоровозов, требуя перерасчета платы за некачественно оказываемую услугу.
Председатель облкомприроды отметил, что если указанные в обращениях факты подтверждаются, то сумма в платежках корректируется. Однако чиновник не уточнил, сколько жителей таким образом уже добились перерасчета платы за вывоз ТКО. Обращения также являются основанием для корректировки графиков вывоза мусора из частного сектора, добавил Сазонов.
О том, что проблема с вывозом мусора в частном секторе сегодня существует, подтвердила и руководитель территориального управления Роспотребнадзора. Ольга Зубарева отметила, что за два года действия мусорной реформы в Волгоградской области число обращений граждан по вопросам накопления вывоза мусора снизилось на 5%. Однако жалоб от жителей частного сектора по-прежнему много. Это связано, как уточнила Зубарева, с нехваткой оборудования для вывоза мусора и на контейнерных площадках.
Напомним, мусорная реформа в Волгоградской области начала действовать с 1 января 2019 года. С этой даты приступил к своей работе региональный оператор по обращению с ТКО. 

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