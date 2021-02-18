Экономика 18.02.2021 16:55 Новости компаний
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18.02.2021 16:55 Новости компаний
Сбер и «Солар Системс» подписали соглашение о расширении стратегического партнёрства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, в рамках подписанного меморандума планируется расширение сотрудничества в сфере возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ): финансирование строительства розничных проектов солнечных электростанций, программ модернизации производственных мощностей, приобретения и строительства зарубежных проектов, а также совместная реализация проектов в развитии ВИЭ по итогам новых конкурсных отборов в 2021 году.
"Уже несколько лет проекты в области возобновляемых источников энергии находятся в фокусе внимания Сбера. На данный момент мы профинансировали проекты одного из наших ключевых партнёров — Группу компаний ʺСолар Системсʺ — по направлению строительства объектов ʺзелёнойʺ энергетики совокупной мощностью 305 мВт. Подписание нового соглашения — важная веха с точки зрения нашей ESG-повестки, которая предусматривает заботу об окружающей среде и снижение углеродного следа как Сбера, так и наших клиентов и партнёров", - комментирует Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.
"Мы рады работать и продолжать сотрудничество с Сбербанком, как с партнёром, который разделяет наши ценности и инвестирует в развитие возобновляемой энергетики в России, используя все доступные инновации и решения экосистемы Сбера", -отметил Михаил Молчанов, генеральный директор Солар Системс.
Стороны продолжат реализовывать совместные проекты торговли сертификатами, подтверждающими происхождение электроэнергии («зелёные» сертификаты). Кроме того, Сбер окажет компании комплексную поддержку в области применения продуктов экосистемы банка, включая трансформацию текущей бизнес-модели партнёра.
Справка. ООО «Солар Системс» — компания, основные направления деятельности которой связаны со строительством и эксплуатацией солнечных электростанций на территории России и за рубежом. Текущий портфель «Солар Системс» включает проекты солнечных электростанций мощностью 405 МВт на территории семи регионов России.
Фото ru.freepik.com
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