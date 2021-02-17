Расследования

В Волгоградском УФАС выявили учреждение-«прокладку» при заключении многомиллионных контрактов

Расследования 17.02.2021 17:34
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17.02.2021 17:34



В Волгоградском УФАС заинтересовались деятельностью структур ФСИН, которые в последнее время получили немало многомиллионных контрактов по схеме закупок у единственного поставщика. Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в УФАС заместитель руководителя управления Александр Великанов, ФКУ «Исправительная колония №26» УФСИН по Волгоградской области засветилось в громком криминальном скандале, связанном со строительством детского сада в поселке Металлург в Волжском. Тогда, напомним, организаторы закупки делали все, чтобы в аукционе победила фирма «Каспий», которая еще до начала закупочных процедур начала работы на месте будущего детского сада. Однако, когда это ООО неожиданным образом проиграло, то начались, по словам Александра Великанова, «непонятные действия», связанные с обжалованием решений не в пользу «Каспия» и последующий отказ от заключения контракта с честным победителем под видом ограничительных мер из-за пандемии.
Но потом, пояснил Александр Великанов, «был придуман интересный способ, который сейчас разошелся по многим заказчикам и в целом по региону». «Был заключен контракт с исправительной колонией УФСИН на основании закупки у единственного поставщика. Закон дает такую возможность заказчику, причем без ограничения по цене. Данное учреждение получило контракт на сумму более 100 миллионов рублей. Но, как выяснилось, фактически работы выполняла все та же фирма «Каспий». Исправительная колония формально сотрудничала с "Каспием"  только по поставке материалов, но на самом деле все работы – бетонные, сварочные, малярные и т.д., выполнялись именно этой компанией. При этом рабочие не имели официально оформленных договоров с работодателем, хотя исправно получали деньги», - рассказал Александр Петрович. 
Он напомнил, что теперь участникам раскрытого сговора будет грозить суровый штраф. При этом заместитель руководителя Волгоградского УФАС обратил внимание на странную закономерность в заключении договоров с единственным поставщиком – исправительной колонией УФСИН. «Это учреждение является своего рода «прокладкой» для исполнения контрактов на очень крупные суммы. Причем эту тенденцию мы наблюдаем уже достаточно давно, в том числе и по делам о рассматриваемых нами нарушениях закона о конкуренции. Могу сказать, что в самое ближайшее время нами будут усмотрены случаи сговора. К сожалению, схема эта очень популярна в нашем регионе. Да, закон о контрактной системе дает возможность заключать с единственными поставщиками, не являющимися структурами ФСИН, контракты на небольшие суммы порядка 600 тысяч рублей. Однако применяемое основание – работа через колонию – позволила многим заказчикам пропустить сотни миллионов рублей, минуя конкурентные процедуры», - заключил Александр Великанов. 
Между тем, в Волгоградской области структуры ФСИН неоднократно получали многомиллионные заказы на строительство различных объектов, в частности, фельдшерско-акушерских пунктов, на ремонт Дворца спорта по результатам закупки у единственного поставщика. Однако и в строительстве ФАПов, и в реконструкции Дворца спорта исполнители допускали срыв срока выполнения данных работ. 
При этом, согласно постановлению Правительства РФ №1292 от 26 декабря 2013 года, разрешается заключать госконтракты с учреждениями уголовно-исполнительной системы, выступающих в качестве единственных поставщиков, не проводя конкурентные процедуры, если эти учреждения являются производителями товаров и услуг, которые утверждены соответствующим перечнем кабмина. Однако, как ранее объясняли в ФАС России, такие работы должны проводиться самими учреждениями или предприятиями уголовно-исполнительной системы, без привлечения третьих лиц. Но в антимонопольном органе заявляли, что часто сталкиваются с тем, что такие контракты заключаются со структурами ФСИН, которые выступают в качестве посредника для обхода конкурентных процедур. 

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