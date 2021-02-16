В Волгограде сожитель хотел задушить пенсионерку из-за ее болезни

Происшествия 16.02.2021 10:33
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16.02.2021 10:33
54-летний волгоградец стал фигурантом уголовного дела после того, как едва не отправил на тот свет свою сожительницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, о попытке убийства 62-летняя женщина сообщила после приезда бригады скорой помощи. Медики передали информацию о произошедшем правоохранителям. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 54-летний ранее судимый сожитель потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что невзлюбил свою сожительницу из-за ее болезни ног. По его мнению, она перестала справляться с домашними обязанностями. Так, в очередной раз, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернувшись домой, он увидел, что она лежит на кровати и пришел в бешенство. Взяв подушку, он начал душить гражданскую жену до тех пор, пока женщина не потеряла сознание. Испугавшись, злоумышленник вызвал сотрудников скорой помощи. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ « Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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