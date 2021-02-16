Происшествия

В Волгограде сожитель хотел задушить пенсионерку из-за ее болезни

Происшествия 16.02.2021 10:33
0
16.02.2021 10:33


54-летний волгоградец стал фигурантом уголовного дела после того, как едва не отправил на тот свет свою сожительницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, о попытке убийства 62-летняя женщина сообщила после приезда бригады скорой помощи. Медики передали информацию о произошедшем правоохранителям. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 54-летний ранее судимый сожитель потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что невзлюбил свою сожительницу  из-за ее болезни ног. По его мнению, она перестала справляться с домашними обязанностями. Так, в очередной раз, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернувшись домой, он увидел, что она лежит на кровати и пришел в бешенство. Взяв подушку, он начал  душить гражданскую жену  до тех пор, пока женщина не потеряла сознание. Испугавшись, злоумышленник вызвал сотрудников скорой помощи. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ « Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Происшествия
15.02.2021 16:47
Происшествия 15.02.2021 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2021 11:00
Происшествия 15.02.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2021 10:12
Происшествия 15.02.2021 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2021 08:39
Происшествия 15.02.2021 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2021 20:22
Происшествия 14.02.2021 20:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2021 10:36
Происшествия 14.02.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2021 10:18
Происшествия 14.02.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2021 11:03
Происшествия 13.02.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2021 09:12
Происшествия 13.02.2021 09:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2021 13:02
Происшествия 12.02.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2021 17:45
Происшествия 11.02.2021 17:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2021 13:45
Происшествия 11.02.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2021 12:05
Происшествия 11.02.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2021 11:38
Происшествия 11.02.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2021 09:41
Происшествия 10.02.2021 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:02
На новый суд по волгоградскому времени не пустили свидетелейСмотреть фотографии
11:00
СберБанк Онлайн отметил 10-летиеСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде сожитель хотел задушить пенсионерку из-за ее болезниСмотреть фотографии
09:43
Президент назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
В волгоградских магазинах ищут фальсификат из БрянскаСмотреть фотографии
20:27
Лед тронулся: Росстат заметил тенденцию зарплатных долгов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Отпускной режим: в Волгограде откроют авиарейсы на Черное мореСмотреть фотографии
17:54
В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенстваСмотреть фотографии
16:49
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИПСмотреть фотографии
16:47
Удирали на снегоходах: в Волгоградской области шесть часов ловили браконьеров из СаратоваСмотреть фотографии
16:31
В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службуСмотреть фотографии
16:16
Из Китая с любовью: «Алиэкспресс» выделил 1 млн рублей на деревянные игрушки из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:03
«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию без комиссииСмотреть фотографии
15:31
Амфитеатров много не бывает: Комсомольский сад Волгограда ожидает переделкаСмотреть фотографии
14:37
Губернатора Волгоградской области познакомили с новым судебным приставом из ОренбургаСмотреть фотографии
13:27
Волжский впервые обогнал Волгоград по количеству заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде оштрафовали вернувшегося из-за границы депутата ШарифоваСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцу за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка грозит 12 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде снесут капитальные гаражиСмотреть фотографии
12:43
Мэра Михайловки Волгоградской области осудили условно и лишили должностиСмотреть фотографии
12:24
Ударивший полицейского металлическим прутом водитель «BMW» готовится к суду в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Волгограде задержали дуэт угонщиков-романтиковСмотреть фотографии
11:43
Волгоградская область серьезно готовится к погодному апокалипсисуСмотреть фотографии
11:43
Банк «Открытие» и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечерСмотреть фотографии
11:00
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:00
Партию сомнительных духов изъяли из магазина косметики в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде столкнулись автобус и маршрутка: шестеро пострадавшихСмотреть фотографии
09:09
Волгоградская область упала в рейтинге качества жизниСмотреть фотографии
08:39
В эко-парке Волгограда потушили пожарСмотреть фотографии
08:18
Профилактика зимнего травматизма: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 