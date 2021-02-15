



Больше шести часов на территории охотхозяйства в Старополтавском районе Волгоградской области шла операция по задержанию группы браконьеров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 13 февраля егерь услышал на территории охотхозяйства выстрелы и обратился в полицию. Шесть часов оперуполномоченные уголовного розыска, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудники следственно-оперативной группы совместно с егерем искали браконьеров, которые скрывались в лесу. Четверо мужчин, когда их обнаружили, предприняли попытку уйти на двух снегоходах, по пути избавляясь от оружия и добычи. Их преследовали полицейские, так же передвигавшиеся на снегоходах. В итоге браконьеров задержали. В радиусе около 500 метров были обнаружены охотничьи ружья, ножи, разделочный топор, патроны и фрагменты разделанных двух туш косулей. Установлено и место забоя животных.





Задержанные оказались жителями Саратовской области в возрасте от 28 лет до 41 года. Они сознались в содеянном, пояснив, что стреляли в косуль, чтобы полакомиться их мясом.

Дознавателями Отделения МВД России по Старополтавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемым в браконьерстве грозит до 5 лет лишения свободы.



