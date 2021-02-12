Сбер предложил отказаться от пластика держателям карт

Экономика 12.02.2021 15:02 Новости компаний
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12.02.2021 15:02 Новости компаний
Каждый клиент, у которого есть мобильное приложение СберБанк Онлайн, может теперь моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя, заказать который в случае необходимости можно и позже в несколько кликов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в процессе оформления клиенту нужно только выбрать «Давайте без пластика».
"Карты без пластикового носителя — это будущее наших ежедневных расчётов. Отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на её оформление и получение. С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность. Мы всё активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру. Уже многие наши клиенты, которые дистанционно активируют свои карты и вовсе не забирают ʺпластикʺ, а каждая десятая новая карта, которую открывают наши клиенты, именно цифровая. Таким образом, клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды", - отметил Игорь Ковалёв, и.о. директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка.
Преимущества карты без пластика:
∙ экологичность — эксперты утверждают, что период разложения изделий из пластика может достигать 1000 лет, а цифровая карта абсолютно безвредна для природы;
∙ мгновенная активация — использовать можно сразу же;
∙ такая же функциональность, как у пластиковой карты, — платежи и переводы онлайн и офлайн, начисление СберСпасибо, снятие наличных.
Единственное отличие такой карты от обычной: чтобы оплачивать офлайн-покупки, нужен смартфон, умные часы, браслет или любой другой гаджет с поддержкой NFC.
При этом у клиента при необходимости всегда есть возможность в любой момент дозаказать к цифровой карте привычный пластиковый вариант. Для этого достаточно в настройках карты в СберБанк Онлайн выбрать опцию «Заказать пластик к карте», а получить карту можно после в любом удобном офисе Сбербанка.
На первом этапе опция доступна при оформлении СберКарты и СберКарты Тревел. В дальнейшем такой формат станет доступен и для других карт Сбера.
Фото ru.freepik.com
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